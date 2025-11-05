Meduca anuncia retorno a clases en la Comarca Ngäbe-Buglé tras mejora de condiciones climáticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe-Buglé dio a conocer que las clases se reanudarán en todos los centros educativos del área a partir de este jueves 6 de noviembre, luego de registrarse una mejora en las condiciones climáticas que habían afectado la región.

A través de un comunicado oficial, la entidad exhortó a los directores de los planteles a mantener activos los protocolos de seguridad establecidos en los Planes Escolares de Gestión Integral del Riesgo (PEGIR), como medida preventiva ante posibles eventualidades climáticas.

El documento también recordó que, según el Decreto Ejecutivo N.º 114 del 20 de agosto de 2024, los directores regionales o de centros educativos tienen la facultad de suspender temporalmente las clases cuando ocurran eventos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el normal funcionamiento de los planteles.

Hay que recordar que el pasado 27 de octubre, dos estudiantes murieron ahogadas al intentar cruzar un río en el distrito de Mironó, región de Nedrini, comarca Ngäbe Buglé, en medio de las fuertes lluvias que afectaron esa zona del país.

Las menores eran estudiantes de la escuela Cascabel. Residentes del área y docentes participaron en la búsqueda y lograron ubicar los cuerpos en el afluente La Pita, que intentaban cruzar.