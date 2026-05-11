Meduca asegura que nunca ha presentado a Jaime Castillo como asesor legal tras críticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jaime Castillo es un funcionario del Meduca con varios años de experiencia en temas administrativos y educativos, indicó la directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González.

Los cuestionamientos sobre el rol de Jaime Castillo dentro del Ministerio de Educación (Meduca) han aumentado en las últimas semanas, especialmente entre gremios docentes que, a través de redes sociales, sostienen que el funcionario no es abogado y, por tanto, no debería participar en temas relacionados con asesoría legal dentro de la institución.

El nombre de Castillo tomó relevancia durante el conflicto docente del año pasado. Fue uno de los funcionarios que, en representación del Meduca, explicó públicamente el proceso de separación de educadores que no asistieron a clases durante la huelga contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social.

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) ha mantenido críticas directas contra el funcionario. En publicaciones difundidas en Instagram, el gremio lo señala como una de las figuras vinculadas al proceso que terminó con la destitución de 299 docentes tras las protestas.

Ante estos señalamientos, la directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, aseguró en un medio televisivo que la institución “nunca ha dicho que Jaime Castillo sea abogado”.

“Jaime Castillo es un colaborador del ministerio desde hace muchos años, con amplia experiencia en el ámbito educativo, y gran parte de los colaboradores nos apoyamos en él por sus conocimientos. Pero no es abogado, ni nunca el Meduca lo ha presentado como abogado”, afirmó González.

La funcionaria también aclaró que Castillo no forma parte de la Dirección Nacional de Asesoría Legal y sostuvo que dentro del ministerio se reconoce su experiencia en temas administrativos y educativos.

Además, lamentó que, a su juicio, las redes sociales sean utilizadas para afectar la imagen de funcionarios públicos.

Pese a las aclaraciones del Meduca, el tema continúa generando reacciones entre docentes y dirigentes gremiales, principalmente por la participación que Castillo tuvo durante uno de los episodios más tensos que ha enfrentado el sistema educativo panameño en los últimos años.