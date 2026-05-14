Panamá, 14 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Meduca busca educadores para cubrir 182 vacantes por jubilaciones y renuncias

    La apertura de estas vacantes ocurre en un contexto de cambios en la planta docente en distintas regiones del país.

    Aleida Samaniego C.
    Meduca busca educadores para cubrir 182 vacantes por jubilaciones y renuncias
    La institución indicó que los interesados deberán realizar su postulación a través de la plataforma digital del Meduca. Foto/Archivo

    El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) anunció la apertura de 182 vacantes para maestros y profesores en distintos centros educativos del país. La convocatoria inició este 12 de mayo, según informó la entidad mediante un comunicado oficial.

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    De acuerdo con el Meduca, estas plazas buscan cubrir la necesidad de personal docente y garantizar el desarrollo normal del año escolar. Las vacantes se generan por diversas situaciones, entre ellas jubilaciones, renuncias, defunciones y licencias, que han dejado puestos disponibles en diferentes planteles educativos a nivel nacional.

    La institución indicó que los interesados deberán realizar su postulación a través de la plataforma digital del Meduca, donde también podrán consultar la lista de centros educativos disponibles, así como los requisitos y documentos necesarios para aplicar a cada cargo.

    Entre los requisitos exigidos se encuentran estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles, presentar certificados vigentes de salud física y mental, además de antecedentes personales emitidos por la Dirección de Investigación Judicial.

    El Meduca también recomendó a los aspirantes revisar previamente la ubicación del centro educativo al que desean aplicar, con el objetivo de evitar inconvenientes posteriores relacionados con traslados o desistimientos que puedan afectar el proceso de enseñanza.

    La apertura de las 182 vacantes ocurre mientras el Meduca mantiene revisiones internas sobre la situación del personal docente y administrativo. El pasado jueves 7 de mayo, la ministra de Educación, Lucy Molinar, informó sobre una investigación relacionada con el uso de diplomas falsos dentro del sistema educativo, caso que ya ha derivado en más de 200 renuncias y abandonos de cargo.

    Según explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa, las investigaciones comenzaron en medio de procesos de modernización tecnológica y controles administrativos impulsados por la entidad.

    De acuerdo con Molinar, las auditorías permitieron detectar personas que ejercían funciones docentes utilizando títulos universitarios falsificados o documentos que nunca fueron emitidos por universidades oficiales o particulares.

    La ministra indicó que las investigaciones ya han provocado más de 200 renuncias y abandonos de cargo entre docentes y funcionarios administrativos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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