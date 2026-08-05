Meduca cambia calendario escolar 2027: las clases comenzarán el 1 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Meduca ajustó el calendario escolar 2027 y estableció que los estudiantes regresarán a las aulas el 1 de marzo. La semana del 22 al 26 de febrero será de organización para los centros educativos.

El Ministerio de Educación (Meduca) modificó el calendario escolar 2027 y estableció que las clases en los centros educativos oficiales y particulares comenzarán el lunes 1 de marzo de 2027, luego de que el inicio del año lectivo había sido fijado inicialmente para el 22 de febrero.

El cambio quedó establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 43 del 5 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 37 del 3 de agosto de 2026, que había definido el calendario escolar días antes.

Con el ajuste, la semana del 22 al 26 de febrero de 2027 será destinada a la organización escolar y no al inicio de las clases con estudiantes.

La modificación se produjo después de que padres de familia y miembros de la comunidad educativa expresaran preocupación por las implicaciones económicas de comenzar el período lectivo en los últimos días de febrero, especialmente por los costos asociados al transporte escolar y los posibles cobros de mensualidades completas en colegios particulares.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el calendario inicial no tomó en cuenta ese impacto para las familias.

“No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos. Para que esto no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, manifestó Molinar.

Lea el Decreto Ejecutivo No. 43 del 5 de agosto de 2026

Así queda el calendario escolar 2027

El año escolar para los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza se desarrollará del 22 de febrero al 17 de diciembre de 2027.

Semana de organización: del lunes 22 al viernes 26 de febrero.

Inicio de clases: lunes 1 de marzo.

Primer trimestre: del 1 de marzo al 28 de mayo.

Primer receso escolar: del 31 de mayo al 4 de junio.

Segundo trimestre: del 7 de junio al 27 de agosto.

Segundo receso escolar: del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Tercer trimestre: del 6 de septiembre al 10 de diciembre.

Balance y graduaciones: del 13 al 17 de diciembre.

El decreto también mantiene los días libres correspondientes a Semana Santa, las efemérides patrias y otras fechas establecidas dentro del calendario académico.

El Meduca indicó que el ajuste permitirá a los centros educativos contar con mayor tiempo para completar procesos previos al inicio de clases, como la capacitación de docentes, mantenimiento de instalaciones y organización del servicio educativo.

Con esta modificación, el Gobierno busca armonizar el calendario escolar con las necesidades de las familias y evitar que el inicio del año lectivo genere costos adicionales para los estudiantes y sus acudientes.