Meduca contrató $28.4 millones por 54,000 laptops para docentes: ¿cumplen lo exigido?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría auditará la compra de 54,000 laptops para docentes por $28.48 millones, mientras el Ministerio Público investiga el proceso. La ficha técnica del proveedor no aparece en el contrato publicado en Panamá Compra.

La compra de computadoras portátiles para docentes es uno de los procesos que quedó bajo escrutinio tras la salida de Lucy Molinar del Ministerio de Educación (Meduca).

Molinar dijo que decidió “dar un paso al lado” para facilitar que los procesos en curso avanzaran y, particularmente, para que se investigara y aclarara el proceso relacionado con las computadoras.

“Ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras. Yo prefiero dar un paso al lado para que se investigue bien y se aclare todo y dejar paso a una nueva administración”, afirmó.

La Contraloría General de la República auditará todo el proceso de compra de las computadoras portátiles realizado por el Meduca.

La entidad informó que la revisión abarcará todo el proceso y advirtió que, si durante la auditoría surge algún elemento “que pueda revestir carácter penal”, acudirá al Ministerio Público.

Por su parte, el procurador Luis Carlos Gómez Rudy confirmó que ya se investiga la compra de las computadoras, a petición de Molinar, quien renunció al cargo de ministra de Educación.

En ese contexto, el Contrato S-04-2026, suscrito por el Meduca con IS Group, S.A., establece la adquisición de 54,000 computadoras portátiles para docentes por $28.48 millones, con el impuesto incluido.

Los equipos están identificados en el contrato como LIBY, modelo N18-14C, y el documento establece un plazo de 60 días para su entrega.

El monto contratado equivale a unos $527 por computadora, con ITBMS incluido. Esta cifra corresponde al valor total de la contratación y no significa que los $28.48 millones hayan sido desembolsados en su totalidad.

El contrato establece que el pago se realizará en un único desembolso, después de la entrega total de los equipos y una vez subsanados los defectos que pudieran detectarse. Para autorizar el cobro, la Dirección Nacional de Informática del Meduca debía remitir el documento de “Recibido a Satisfacción”.

El pago estará sujeto, además, a la retención del 50% del ITBMS y deberá efectuarse en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la aprobación y aceptación de la documentación requerida.

El proceso de entrega ya comenzó y, en los primeros días de la jornada, más de 1,800 docentes a nivel nacional habían recibido computadoras, según informó el Meduca. Los equipos forman parte de las 54,000 laptops adquiridas a IS Group, S.A., cuyas especificaciones técnicas incluyen requisitos relacionados con el procesamiento de inteligencia artificial.

Con las primeras computadoras ya entregadas a docentes, surge una pregunta: ¿los equipos corresponden a las características técnicas que Meduca estableció en el proceso de compra?

Lucy Molinar, exministra de Educación; Luis Carlos Gómez Rudy, procurador general de la Nación, y Anel Flores, contralor general de la República. Foto/La Prensa

Computadoras con requisitos de inteligencia artificial

Durante el proceso de licitación, las características y requisitos técnicos establecidos para las computadoras fueron certificados en tres ocasiones por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), según consta en la documentación del proceso.

El pliego de cargos establece, entre otros requisitos, una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) de al menos 40 TOPS, un procesador de seis núcleos o más, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

La NPU es un componente diseñado para acelerar determinadas tareas de inteligencia artificial directamente en el equipo. El pliego establece, además, que las computadoras deben tener capacidad para ejecutar determinadas funciones de inteligencia artificial sin conexión a internet, así como procesamiento relacionado con visión y voz.

Estos son requisitos establecidos en el proceso de licitación. Sin embargo, la documentación revisada hasta ahora no permite determinar si la configuración concreta de los equipos contratados cumple con cada uno de ellos.

RFID, código de barras y personalización

Las exigencias del Meduca también incluyen mecanismos para identificar y dar seguimiento a cada computadora.

Cada equipo debe contar con un tag RFID y un código de barras serial para su identificación única y para facilitar las tareas de inventario y seguimiento de la atención técnica.

El número de serie y el código de barras deben quedar grabados mediante serigrafía o láser y acompañados por una etiqueta adherida permanentemente al equipo.

El pliego establece, además, características físicas específicas para las computadoras destinadas a los docentes.

La tapa superior debe ser azul y el logo del Meduca debe aparecer en el cover, debajo del teclado y en el BIOS.

El pliego de cargos establece las imágenes y posiciones que deberían ser colocadas en las laptops entregadas al Meduca.

En cuanto al sistema operativo, el pliego establece condiciones de autenticidad, actualización, compatibilidad con Microsoft 365 y el licenciamiento requerido por el Meduca mediante el convenio Shape the Future.

Cuatro años de garantía y soporte

El contrato contempla 1,461 días de garantía y soporte técnico, equivalentes a cuatro años.

La garantía debe prestarse en sitio y cubrir partes y mano de obra.

El pliego establece un máximo de cinco días hábiles para iniciar la reparación y de 10 días hábiles para reparar o reemplazar el equipo.

El contrato también incorpora Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para atender las incidencias según su nivel de urgencia.

Para una falla crítica, el tiempo máximo de respuesta técnica establecido es de entre una y cuatro horas laborables. Para una incidencia de urgencia media, de cuatro a ocho horas, y para una incidencia baja, de 24 a 72 horas laborables.

opia del contrato de suministro suscrito por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y el representante legal de IS Group, S.A., Hamzi Moussa El Reda Jaafar, refrendado por la Contraloría General de la República.

El Anexo 1 que no aparece en el ejemplar revisado

El Contrato S-04-2026 hace referencia al Anexo 1: Ficha Técnica del proponente para el Renglón 2, correspondiente a la ficha técnica presentada por el proponente para el renglón contratado.

Sin embargo, este documento no aparece incorporado en el ejemplar del contrato revisado y publicado en Panamá Compra, que concluye en la página 16 con las firmas y el refrendo de la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar; el contralor, Anel Flores, y el representante de la empresa Hamzi Moussa El Reda Jaafar.

La ausencia del Anexo 1 impide hacer una comparación completa entre las especificaciones establecidas por el Meduca en el Pliego de Cargos y la configuración concreta de las computadoras LIBY N18-14C identificadas en el contrato.

Para completar esa verificación sería necesario revisar la ficha técnica presentada por el proponente y determinar si contempla, entre otros requisitos, una NPU de al menos 40 TOPS, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un procesador de seis núcleos o más, además de las capacidades de procesamiento de inteligencia artificial, visión y voz, los mecanismos de identificación y las demás condiciones establecidas en el pliego.

Lo documentado hasta ahora es que el Meduca contrató 54,000 computadoras portátiles para docentes por $28.48 millones, identificadas en el contrato como LIBY, modelo N18-14C, y que los equipos ya comenzaron a ser entregados a nivel nacional.

Lo que no puede comprobarse, a partir del ejemplar del contrato disponible, es si la configuración presentada por el proponente cumple todas las especificaciones técnicas exigidas por el Meduca. Para determinarlo es necesario revisar el Anexo 1.

La Contraloría General de la República auditará todo el proceso de adquisición y el Ministerio Público ya investiga la compra. La revisión de la ficha técnica del proponente será un elemento clave para determinar si los equipos contratados y entregados cumplen las condiciones establecidas en el proceso de compra.

Mientras avanzan estas investigaciones, el nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, ha señalado que continuará con el proceso para una nueva compra de computadoras portátiles destinadas a los estudiantes y que colaborará con las autoridades en la revisión de la adquisición de las laptops para docentes.