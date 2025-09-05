Panamá, 05 de septiembre del 2025

    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa

    Aleida Samaniego C.

    El Ministerio de Educación (Meduca) ha convocado para este lunes 8 de septiembre una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación y Acreditación Universitaria (Coneaupa), que preside, para tratar la separación de la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides, mientras se lleva a cabo una investigación.

    La agenda de la sesión extraordinaria no menciona la razón detrás de la separación ni los detalles de la investigación, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad educativa sobre el motivo de esta medida.

    La Ley 52 de junio de 2015, que crea el sistema nacional de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria, en su artículo 27, establece que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos de sus cargos mediante acuerdo con los miembros del Coneaupa, por mayoría absoluta, tras una evaluación de su desempeño en el cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa.

    El Coneaupa no se ha reunido desde hace más de un año para tratar el tema de la acreditación, a pesar de que hay cuatro universidades que aún esperan recibir su acreditación oficial, un requisito indispensable para seguir operando legalmente en el país.

    La agenda para el próximo lunes de Coneaupa.

    En julio pasado, Terrientes de Benavides explicó a La Prensa que la demora en la acreditación oficial de estas instituciones se debía principalmente a que el Consejo, único organismo autorizado para emitir la promulgación definitiva, no había sido convocado por el Meduca, entidad que lo preside.

    “El Meduca ha estado concentrado en resolver la crisis del año escolar, pero confiamos en que la situación de la convocatoria será subsanada en el corto plazo”, señaló Terrientes de Benavides.

    Las universidades que esperan su acreditación definitiva son: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna.

    De hecho, el rector de la Universidad Hosanna, Claudio Endara, envió el pasado 7 de agosto una carta al presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, en la que expone que la institución ha cumplido con todas las etapas requeridas para el proceso de evaluación y acreditación institucional, obteniendo el aval y la calificación de “universidad acreditada” por parte de los evaluadores nacionales e internacionales, según consta en los informes respectivos, de los cuales cuentan con copia.

    Sin embargo, la demora se debe a que la ministra de Educación, quien además preside el Coneaupa, no ha convocado la reunión para formalizar este acto administrativo, incumpliendo así el procedimiento establecido.

    Reacción de la secretaria de Coneaupa

    Terrientes de Benavides indicó que no tiene conocimiento de las acusaciones en su contra. No obstante, manifestó su preocupación porque el 9 de septiembre llegarán a Panamá expertos internacionales para iniciar las visitas de acreditación de 43 carreras de ciencias sociales, entre ellas derecho, administración, contabilidad, lenguaje de señas y criminalística.

    Explicó que estos especialistas ya han trabajado documentos con evaluaciones preliminares, por lo que la situación podría dejar en una posición desfavorable al sistema frente a representantes de diez países.

    La secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides (izquierda), y la ministra de Educación, Lucy Molinar. Archivo

    Este medio consultó al Meduca sobre las razones que motivaron la solicitud de separación e investigación de la secretaria ejecutiva de Coneaupa, sin embargo, hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

    Sin embargo, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló ayer en la tarde, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que el lunes comenzarán a hacer las cosas bien en el Coneaupa. “No lo hemos estado haciendo bien”, dijo al ser consultada sobre el funcionamiento del ente.

    El resultado de la sesión extraordinaria no solo definirá la continuidad de Terrientes de Benavides, sino también la confianza en un sistema de acreditación universitaria que hoy enfrenta retrasos, bajo la mirada atenta de la comunidad académica nacional e internacional. “

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


