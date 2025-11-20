Meduca crea comité para supervisar el gasto público y el cumplimiento de metas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) oficializó la creación del Comité Nacional de Supervisión y Cumplimiento de Metas, Presupuesto, Planes Estratégicos y Operativos, según el Resuelto No. 5942 del 28 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial del 17 de noviembre.

Esta iniciativa, que lleva la firma de la ministra de Educación Lucy Molinar y el viceministro de Educación Roberto Sevillano, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control interno del ministerio y garantizar una ejecución más eficiente de los recursos y programas educativos, un tema que ha sido recurrentemente señalado por gremios docentes, directores regionales y organismos de supervisión.

El comité se perfila como un instrumento clave para supervisar cuatro áreas estratégicas. En primer lugar, se encargará de la evaluación del cumplimiento de metas institucionales, revisando el avance del Meduca respecto a los compromisos establecidos en su plan estratégico y los objetivos de cada dirección nacional.

También tendrá la responsabilidad de monitorear el presupuesto educativo, asegurando que los fondos asignados se utilicen de manera adecuada, que la ejecución presupuestaria sea coherente con las prioridades del sistema y que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

De igual forma, el comité dará seguimiento a los planes estratégicos y operativos, evaluando la implementación de proyectos de infraestructura escolar, programas prioritarios, iniciativas de capacitación docente, inversión en tecnología y medidas para mejorar la calidad educativa.

Finalmente, se buscará articular de manera eficiente las distintas direcciones del ministerio, evitando duplicación de esfuerzos, retrasos administrativos y falta de seguimiento.

Parte del decreto que creó el Comité Nacional de Supervisión y Cumplimiento de Metas, Planes Estratégicos y Operativos de las Direcciones del Ministerio de Educación.

La creación de este comité se produce en un contexto en el que el sistema educativo enfrenta varios desafíos. Se reportan retrasos en proyectos de infraestructura escolar, problemas de planificación presupuestaria y demoras en los pagos a docentes recién nombrados y a trabajadores de la modalidad THFA (temporal hasta finalizar el año).

Además, organismos de supervisión y la ciudadanía han exigido mayor transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos destinados a la educación.

En este sentido, el comité funcionará como un mecanismo de supervisión interna con capacidad de mejorar la planificación institucional, garantizar la ejecución correcta de los programas y asegurar que los recursos lleguen a las escuelas y proyectos que más los necesitan.

Con la publicación del resuelto en la Gaceta Oficial, el Meduca deberá designar a los miembros del comité, definir su reglamento interno, establecer la periodicidad de reuniones y coordinar con las direcciones nacionales la entrega de información actualizada.

Expertos señalan que, si se implementa con rigor técnico y seguimiento constante, esta medida podría convertirse en una herramienta clave para elevar la eficiencia y la transparencia del sistema educativo panameño, aspectos que hasta ahora habían sido señalados como insuficientes por la comunidad educativa y la sociedad en general.

Meduca defiende su gestión financiera

La creación del comité ocurre en paralelo a los esfuerzos del Meduca por justificar su desempeño presupuestario. La entidad informó que, para el presupuesto de 2025, logró ahorros superiores a $1,577 millones, derivados de ajustes en proyectos de infraestructura, conectividad para todas las escuelas del país y consultorías administrativas y académicas.

En su actualización más reciente, el Meduca señaló que el renglón de funcionamiento —por $2,024 millones— alcanzó una ejecución del 83.8% al mes de septiembre, mientras que el componente de inversión —por $1,331.2 millones— llegó al 39.7%.

A pesar de estas cifras, la entidad continúa enfrentando cuestionamientos por su baja inversión, sobre todo porque al Meduca le corresponde el 7% del PIB, un porcentaje conquistado tras las protestas del sector educativo durante la administración pasada y que buscaba asegurar mayores recursos para fortalecer el sistema escolar.

Dentro del presupuesto 2025 se contemplan 11 nuevos centros educativos, con una inversión de $188.8 millones en cinco regiones, lo que beneficiará a 23,206 estudiantes.

De cara a 2026, el ministerio prevé ejecutar 6,000 trabajos de mantenimiento en escuelas de las 16 regiones educativas, con una inversión superior a $13 millones, que abarcará 1,058 centros y beneficiará a 268,902 alumnos. También se proyectan 83 nuevos proyectos de infraestructura escolar —valorados en más de $361 millones— distribuidos en todo el país.

En materia de mobiliario y equipamiento, el Meduca estima invertir más de $33 millones para mejorar las condiciones de 55,286 estudiantes en 293 colegios. Además, se dotará de mobiliario básico a docentes y alumnos, desde preescolar hasta educación media, en 240 escuelas.

Con estos ajustes estructurales y la creación del nuevo comité, el Meduca busca corregir los vacíos de planificación y ejecución que por años han afectado al sistema educativo. Ahora queda en manos de la institución demostrar que los mecanismos anunciados podrán traducirse en una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados para estudiantes y docentes.