Meduca da mantenimiento a 770 escuelas antes del inicio de clases 2026

El próximo 2 de marzo inicia el nuevo año lectivo 2026, y los trabajos de adecuación y mejora en los centros educativos de todo el país se intensifican por parte de las direcciones de mantenimiento de las distintas regionales del Ministerio de Educación (Meduca).

En la actualidad, dentro del programa “Mantenimiento Continuo de Verano 2026”, la entidad atiende 770 centros educativos, de los cuales 374 ya han sido culminados, 120 se encuentran en proceso de atención y 276 escuelas están programadas para recibir trabajos.

En cuanto a los proyectos de mantenimiento de seguimiento, en la plataforma Meduca SIG se registra que se concluirán trabajos en 1,499 escuelas. De estas, 439 cuentan con informe de entrega, 119 se encuentran en ejecución y 130 tienen trabajos programados.

En la escuela Isla Máquina en Guna Yala se intensifica las labores de mantenimiento ante el inicio del año escolar. Cortesía

De acuerdo con el informe “Resultados 2025, Acciones 2026”, del Meduca, se han destinado 8.3 millones de dólares para labores de mantenimiento en centros educativos a nivel nacional, que abarcan distintos tipos de trabajos, como pintura, electricidad, plomería, acabados, reparaciones menores, entre otros.

El Meduca intensifica los trabajos de mantenimiento en centros educativos del país para garantizar planteles en condiciones adecuadas para los estudiantes. Cortesía

Labores de mantenimiento en Panamá Centro

Ámbar Leiva, coordinador de Mantenimiento de la Región Educativa de Panamá Centro, detalló que actualmente se ejecutan trabajos en el colegio José Remón Cantera, ubicado en Paitilla, donde una cuadrilla se mantiene realizando labores de pintura exterior del plantel y de las aulas internas, con el apoyo interinstitucional del Ministerio de Seguridad, a través de personal de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“Estamos realizando pintura exterior del colegio, pintura interna de las aulas y trabajos en los módulos construidos recientemente, donde el personal de mantenimiento está habilitando los baños para que estén en condiciones óptimas para los estudiantes”, explicó Leiva.

El coordinador precisó que la inversión en pintura en este centro educativo supera los 25 mil dólares, monto que incluye los materiales y las horas hombre del personal del Ministerio de Seguridad que apoya estas labores, como parte de un esfuerzo conjunto para garantizar que los planteles estén listos para el inicio de clases.

Leiva hizo un llamado a los estudiantes a cuidar las instalaciones escolares, especialmente los baños, al señalar que el departamento de mantenimiento enfrenta con frecuencia situaciones como baños obstruidos con objetos inadecuados, paredes rayadas, daños en luminarias y deterioro intencional de la infraestructura.

“Pedimos a los estudiantes que cuiden los planteles. Son ellos mismos quienes utilizan los baños y las aulas, y es importante preservar el esfuerzo y la inversión que se está realizando”, enfatizó.

Asimismo, recalcó que los trabajos de mantenimiento no se limitan al periodo previo al inicio del año escolar, sino que se desarrollan de manera permanente durante todo el año.

Previo al año escolar 2026 en el CEBG Lluvia de Bendiciones se realizan trabajos de pintura en los salones, pasillos y fachada principal. Cortesía

“Después del 2 de marzo, cuando inician las clases, el mantenimiento continúa. El departamento de mantenimiento no se detiene; trabajamos todo el año para atender las necesidades de los planteles”, aseguró.

Estas labores forman parte de un plan integral del Meduca, en coordinación con diversas instituciones del Estado, con el objetivo de que la mayoría de los centros educativos estén en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes al inicio del año lectivo.