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    Meduca declara desierta la licitación de $268.5 millones para comprar laptops para estudiantes

    Postulantes no cumplieron con requisitos para la licitación de 268.5 millones de dólares para la compra de 531,250 computadoras portátiles destinadas a estudiantes del sistema oficial.

    Yaritza Mojica
    Meduca declara desierta la licitación de $268.5 millones para comprar laptops para estudiantes

    El Ministerio de Educación (Meduca) declaró oficialmente desierta la licitación pública para la adquisición de computadoras portátiles para los estudiantes del sistema oficial del país, mediante la Resolución N.° 646 del 1 de julio de 2026.

    +info

    Licitación de laptops del Meduca: consorcio reclama decisión de comisión evaluadoraLicitación del Meduca para compra de laptops vuelve a quedar desierta Dos empresas compiten por el contrato de $268.5 millones para las laptops del Meduca

    Esta compra tenía un precio de referencia de 268.5 millones de dólares y contemplaba la adquisición de 531,250 computadoras portátiles que serían entregadas a estudiantes de las escuelas públicas.

    La decisión se produjo luego de que ninguna de las dos empresas proponentes lograra cumplir con las exigencias establecidas en el pliego de cargos. La recomendación fue publicada en el sistema oficial Panamá Compra y concluyó que ninguna de las ofertas presentadas satisfacía de manera integral los requisitos establecidos, por lo que se recomendó declarar desierto el proceso.

    En el acto público participaron dos proponentes, cuyas ofertas superaban el precio de referencia. Se trata del Consorcio Positivo Panamá (integrado por Positivo Tecnología, S.A., y Crounal, S.A.), que presentó una propuesta por 283.5 millones de dólares, y Cable and Wireless Panamá, S.A., cuya oferta ascendió a 292.7 millones de dólares.

    A pesar de la magnitud del contrato, la Comisión Verificadora concluyó, en su informe del 10 de junio de 2026, que ambas propuestas presentaban fallas críticas que impedían su adjudicación.

    Entre las razones técnicas y legales para descartar las propuestas destaca que las empresas no presentaron cartas de certificación sobre los estándares de calidad del sistema antirrobo y de gestión de dispositivos (MDM) ofrecido. Asimismo, no lograron acreditar la experiencia mínima equivalente al 10% exigida en el pliego de cargos, entre otros incumplimientos.

    Tras la publicación del informe de la Comisión Verificadora, el Consorcio Positivo Panamá presentó una acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual fue resuelta el 29 de junio de 2026 a favor del Meduca, confirmando los hallazgos de la comisión.

    Esta decisión se fundamentó en el artículo 72 de la Ley 22 de 2006, que faculta a la entidad licitante a declarar desierto un acto público cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos establecidos.

    El Meduca ha realizado varios intentos para adquirir equipos tecnológicos destinados a los estudiantes. El primero ocurrió en 2024, mediante un convenio que no prosperó. En 2025 se llevó a cabo una licitación pública que fue parcialmente adjudicada y, posteriormente, un nuevo proceso en 2026 tampoco logró concretarse y este último que fue declarado desierto, con lo que ya suman cuatro intentos fallidos para concretar esta compra.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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