Meduca defiende la licitación del almuerzo escolar y advierte sobre información falsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Meduca alertó sobre la circulación de información falsa relacionada con la licitación del almuerzo escolar y reiteró que la desinformación puede afectar la correcta ejecución de este programa.

El Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado oficial para alertar sobre la circulación de información falsa relacionada con la licitación pública del programa de almuerzo escolar, advirtiendo que este tipo de desinformación podría afectar la entrega oportuna del beneficio a miles de estudiantes en todo el país.

La entidad señaló que opiniones malintencionadas o acciones dirigidas a desacreditar el proceso de contratación pueden perjudicar directamente la ejecución del programa, del cual dependen miles de estudiantes de los centros educativos oficiales.

El Meduca exhortó a la ciudadanía a no dejarse confundir por información que no provenga de canales oficiales, ya que este tipo de prácticas genera confusión en la opinión pública y pone en riesgo la planificación logística de un programa considerado clave para la nutrición y el bienestar estudiantil.

De acuerdo con el comunicado, la licitación pública No. 2025-0-07-19-99-LP-000105 contempla el suministro, transporte, entrega y descarga de alimentos destinados a la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos del país.

La apertura de propuestas está programada para el 5 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el pliego de cargos del proceso.

Finalmente, el Meduca reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública y aseguró que continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre el avance de esta licitación, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del programa de almuerzo escolar en beneficio de la población estudiantil.