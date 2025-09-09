Panamá, 09 de septiembre del 2025

    EDUCACIÓN

    Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo

    José González Pinilla
    Aprueban el calendario del año escolar 2026.

    El Ministerio de Educación (Meduca) aprobó un decreto que establece el calendario escolar 2026 para los planteles oficiales y particulares del país.

    Según la norma, del 23 al 27 de febrero se desarrollará la semana de organización para los docentes.

    Las clases iniciarán oficialmente el 2 de marzo, fecha en la que los estudiantes deberán asistir a sus respectivos planteles.

    El primer trimestre concluirá el viernes 29 de mayo, y el receso escolar será del 1 al 5 de junio.

    El segundo trimestre comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 4 de septiembre. El segundo receso escolar está programado del 7 al 11 de septiembre.

    Finalmente, el tercer trimestre se desarrollará del 14 de septiembre al 11 de diciembre.

    El período de balance y graduaciones se realizará del 14 al 18 de diciembre.

