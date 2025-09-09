Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) aprobó un decreto que establece el calendario escolar 2026 para los planteles oficiales y particulares del país.

Según la norma, del 23 al 27 de febrero se desarrollará la semana de organización para los docentes.

Las clases iniciarán oficialmente el 2 de marzo, fecha en la que los estudiantes deberán asistir a sus respectivos planteles.

El primer trimestre concluirá el viernes 29 de mayo, y el receso escolar será del 1 al 5 de junio.

El segundo trimestre comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 4 de septiembre. El segundo receso escolar está programado del 7 al 11 de septiembre.

Finalmente, el tercer trimestre se desarrollará del 14 de septiembre al 11 de diciembre.

El período de balance y graduaciones se realizará del 14 al 18 de diciembre.