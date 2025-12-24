Meduca define requisitos para docentes que impartirán reválidas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los docentes que participarán en las clases de reválidas 2026 deberán pertenecer al banco de elegibles y cumplir funciones temporales hasta la finalización del año escolar (TEFA).

La viceministra Académica, Agnes de Cotes, explicó que, en caso de que surja la necesidad de cubrir vacantes con docentes que no estén en el banco de datos, se recurrirá al personal permanente, quien también podrá integrarse a las inducciones previas a las clases.

El Meduca precisó que las inducciones docentes se desarrollarán del 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que el período de clases para los estudiantes será del 5 de enero al 6 de febrero de 2026. Las evaluaciones se realizarán del 9 al 11 de febrero, y las calificaciones y certificaciones se entregarán el 13 de febrero.

Conoce las escuelas sede por región educativa para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), para aquellos estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media, que no lograron completar de manera satisfactoria de una a tres asignaturas… pic.twitter.com/XkMScJ6Fta — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) December 21, 2025

El costo de inscripción por asignatura será de $7.00, de los cuales $5.00 se destinarán al pago de los docentes y $2.00 a materiales didácticos y tecnología necesarios para el desarrollo de las clases.

Con esta planificación, Meduca busca garantizar que las reválidas 2026 se desarrollen con docentes capacitados y disponibles en todo el país, asegurando un proceso educativo ordenado y transparente.