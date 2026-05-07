Meduca destapa red de diplomas falsos; hay 141 denuncias en el Ministerio Público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca) reveló este jueves 7 de mayo una presunta red de corrupción vinculada al uso de diplomas universitarios falsos dentro del sistema educativo, un caso que ya suma más de 141 denuncias penales y siete querellas presentadas ante el Ministerio Público.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró durante una conferencia de prensa que las investigaciones han permitido detectar a personas que ejercían como docentes utilizando títulos falsificados o diplomas inexistentes.

“Nos hemos encontrado con una cantidad importante de personas que estaban ejerciendo la profesión con títulos falsos, ya comprobados por las universidades”, afirmó la ministra.

Según explicó la directora nacional de Asesoría Legal, Nilka González, el Meduca ha presentado, desde julio de 2024, más de 141 denuncias penales y siete querellas por delitos relacionados con falsificación de documentos, delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.

La última denuncia fue presentada el pasado 22 de abril, cuando autoridades del ministerio comparecieron ante el Ministerio Público para denunciar la identificación de 50 diplomas falsos introducidos en los concursos de vacantes para maestros y profesores del Provel (Proceso de Vacantes en Línea).

Celia Rodríguez, directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, detalló que en la investigación aparecen involucrados más de 30 funcionarios administrativos de distintas regiones escolares del país, quienes presuntamente formarían parte de una red que ayudaba a docentes a alterar documentos o sumar puntajes ilegales para acceder a vacantes.

Entre las regiones mencionadas figuran Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y la comarca Ngäbe Buglé.

Las autoridades explicaron que la red operaba mediante el uso de diplomas falsos o títulos que nunca fueron emitidos por universidades oficiales o particulares. En algunos casos, las propias universidades certificaron que las personas investigadas “nunca pusieron un pie” en esas instituciones.

El Meduca también confirmó que el escándalo ya ha provocado la renuncia o el abandono del cargo de más de 200 colaboradores, entre docentes y funcionarios administrativos, situación que se intensificó tras las últimas denuncias presentadas el pasado 22 de abril.

Para las autoridades, estas renuncias podrían estar relacionadas con personas presuntamente vinculadas a la red.

Ante este escenario, a las autoridades educativas les preocupa que algunos planteles escolares enfrenten la ausencia de docentes, debido a que se siguen presentando las renuncias en los centros educativos de la ciudad capital, el interior y las comarcas.

Por esta razón, el Meduca comenzó un proceso de cubrir estas vacantes con el fin de garantizar la continuidad en el servicio educativo.

Mas de 200 funcionarios han renunciado entre docentes y administrativos, esta situación ha obligado a Meduca a buscar nuevos docentes para cubrir estas vacantes. Archivo

Por su parte, la directora de Asesoría Legal advirtió que la institución no tolerará estas prácticas y reiteró que el nuevo sistema de vacantes en línea, Provel, busca eliminar el clientelismo y garantizar que las plazas sean asignadas únicamente por mérito.

“Alterar el sistema solo conlleva quedar inhabilitado de por vida para ejercer una función en la institución”, sostuvo.

Las investigaciones continúan mientras el Meduca realiza una auditoría nacional para verificar los títulos académicos del personal docente y administrativo. Además, González anunció que en las próximas horas presentará nuevas denuncias ante el Ministerio Público contra otros educadores presuntamente involucrados.

Las autoridades también habilitaron mecanismos para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades dentro del sistema educativo.