Meduca destina $213 mil mensuales en arrendamientos en 11 escuelas del país

El Ministerio de Educación (Meduca) desembolsa mensualmente $213,449.01 en contratos de arrendamiento de 11 centros educativos, con el fin de que puedan iniciar el año lectivo 2026 en sedes alternas, mientras avanzan los procesos de reconstrucción o mejoras estructurales.

De acuerdo con el cuadro oficial de la Dirección Nacional de Administración sobre Contratos de Arrendamiento y Planes de Acción 2025-2026 del Meduca, los pagos corresponden a alquileres de edificios privados, fundaciones, universidades y sociedades anónimas que facilitarán sus instalaciones para el funcionamiento temporal de escuelas públicas.

Estos alquileres representan, en un año, aproximadamente $2.5 millones. Según las autoridades educativas, estos contratos responden a la necesidad de reubicar a los estudiantes mientras se ejecutan proyectos de mejoras de estas escuelas.

En la región educativa de Panamá Centro hay siete escuelas que no empezarán clases este 2 de marzo en su sede principal, sino en lugares alquilados. Se trata del Instituto Comercial Bolívar, que alquila por un monto de $34,821.23 mensuales, pagados a Inversiones Técnicas y Consulting, S.A. (Edificio Azteca).

También está el Centro de Educación Básica General (C.E.B.G.) Gran Bretaña, cuyo alquiler asciende a $32,890.50 mensuales, correspondientes al PH Crystal Plaza Mall. En la misma línea, el C.E.B.G. República de Venezuela mantiene un contrato por $28,485.54 mensuales con Proyectos Rosa, S.A.

Otros planteles también registran cifras significativas, como la Academia Panamá para el Futuro, con un canon mensual de $20,602.37, pagado a la Fundación Ciudad del Saber; y el C.E. Bilingüe República de Chile, cuyo alquiler es de $11,113.26 mensuales a la Universidad del Istmo. El Colegio Santa Familia reporta un pago mensual de $10,541.91 a Golden High Corporation, S.A.

En contraste, el C.E. Medalla Milagrosa, ubicado en Pacora, presenta uno de los montos más bajos dentro de la región, con un alquiler de $1,200.00 mensuales, pagados a la Comisión Nacional de Animación Misionera.

Mientras tanto, en la Región Educativa de San Miguelito, nuevamente el Instituto Dr. Alfredo Cantón dará clases en la antigua sede de Oxford, en Vía España. El alquiler es de $32,067.37 mensuales, pagados a Propiedades Comerciales del Istmo.

Instituto Dr. Alfredo Cantón ubicado en San Miguelito está cerrado desde hace dos años, debido a que tiene problema en su infraestructura. Foto: Yaritza Mojica

En Chiriquí, el Colegio Medalla Milagrosa implica un pago de $20,034.08 mensuales a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

En Los Santos, el Colegio Manuel María Tejada Roca representa un desembolso de $21,692.83 mensuales a Constructora Hermanos Fernández Hidalgo, S.A.

En Panamá Norte figura la escuela María Henríquez (San Juan Pablo II), que por el momento no refleja monto de contrato, pero sí aparece en la lista de planteles que deberán arrendar instalaciones.

Alquileres temporales por reconstrucción

Según las autoridades, estos contratos responden a la necesidad de reubicar a los estudiantes mientras se ejecutan proyectos de reconstrucción, reemplazo de estructuras antiguas o mejoras integrales en los planteles oficiales.

El Meduca reiteró que el objetivo es garantizar condiciones seguras y adecuadas para estudiantes y docentes desde el primer día de clases, priorizando la seguridad estructural y el bienestar de la comunidad educativa. Aunque algunos alumnos deberán adaptarse temporalmente a nuevas sedes, la entidad aseguró que las clases iniciarán con normalidad en todo el territorio nacional.

El uso de aulas modulares y edificios alquilados es una práctica que el Meduca ha aplicado en años recientes cuando las infraestructuras presentan deterioro estructural, problemas eléctricos, filtraciones o riesgos para la comunidad educativa.