Meduca destituirá a 39 docentes en Veraguas tras fallo por abandono del cargo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca avanza en la destitución de 39 docentes en Veraguas tras fallo judicial que negó amparos por presunto abandono del cargo durante la huelga de 2025.

El Ministerio de Educación (Meduca) se encuentra en la fase final del proceso de destitución de 39 docentes de la provincia de Veraguas, señalados por presunto abandono del cargo tras permanecer fuera del sistema por más de 80 días durante la huelga de 2025, realizada en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

La información fue confirmada por la directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, quien explicó que los recursos legales interpuestos por los educadores ya fueron resueltos en la vía judicial, lo que permite avanzar hacia la etapa final del proceso administrativo.

“En la región educativa de Veraguas se interpusieron 39 amparos, de los cuales el Tribunal Superior falló la semana pasada y no los concedió, por lo cual estamos procediendo con la última fase del proceso, que sería la destitución de los docentes”, indicó González en entrevista con Telemetro Reporta.

De acuerdo con la funcionaria, en esta etapa los docentes ya no cuentan con instancias adicionales dentro del proceso administrativo para revertir la decisión.

González reiteró que la causal aplicada corresponde al abandono del cargo, al señalar que los educadores permanecieron fuera del sistema educativo por más de 80 días, situación que, según el Meduca, sustenta las acciones disciplinarias adoptadas.

Añadió que en otras regiones del país aún se mantienen procesos similares en trámite, a la espera de las decisiones que emitan los tribunales superiores sobre recursos interpuestos por otros docentes.

El caso de Veraguas se desarrolla en medio de acciones administrativas impulsadas por el Meduca para garantizar el cumplimiento de las normas de permanencia y responsabilidad laboral dentro del sistema educativo público.

Como antecedente, en febrero pasado, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó una suspensión de cargo y salario aplicada a una educadora durante una huelga magisterial, al considerar que la medida vulneró principios constitucionales y el debido proceso, ordenando la restitución del salario mientras se resolvía el fondo del proceso.

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Este fallo ha sido tomado como referencia en algunos procesos disciplinarios que involucran a docentes separados de sus funciones, lo que podría incidir en la interpretación legal de casos similares. Sin embargo, la educadora, a la fecha, no ha sido reintegrada.

En paralelo al proceso administrativo, un grupo de docentes separados del cargo realizó el pasado 22 de junio en una jornada de recolección solidaria durante una marcha, en la que denunció su situación laboral. “Somos 298 docentes separados del cargo, con 14 meses sin percibir un solo centavo en nuestras cuentas. Estamos prácticamente destituidos”, señalaron.

Indicaron que la actividad incluyó la recolección de aportes económicos mediante alcancías y cuentas bancarias, así como donaciones de alimentos secos como arroz, lentejas, porotos y aceite. La jornada se desarrolló durante la marcha y forma parte de una campaña solidaria que podría extenderse.

Por el momento, el Meduca reiteró que continuará con la aplicación de las sanciones administrativas en Veraguas, una vez agotada la vía judicial en el caso de los 39 educadores, dentro de los procesos disciplinarios que mantiene abiertos a nivel nacional.

El conflicto refleja la tensión entre las decisiones administrativas del sector educativo y las acciones de protesta de los docentes afectados, en un escenario que aún no presenta una resolución definitiva.