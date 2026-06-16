Meduca detecta 200 nuevos casos de diplomas falsos y suma 401 denuncias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las investigaciones incluyen a funcionarios de distintos niveles, familiares y docentes, y han derivado en 30 desvinculaciones y una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que se han detectado 200 nuevos casos de presuntos diplomas falsos como parte de las investigaciones que mantiene abiertas para identificar irregularidades dentro del sistema educativo oficial.

Con estos hallazgos, la cifra total de denuncias presentadas ante las autoridades competentes asciende a 401 casos.

Molinar explicó que entre los expedientes preliminares se identifican presuntas irregularidades que involucran a funcionarios de distintos niveles jerárquicos, entre ellos directores de centros educativos, supervisores regionales, una exdirectora regional, así como familiares vinculados a esta, además de docentes activos en el sistema.

Añadió que todos los casos se encuentran bajo evaluación mediante los procedimientos administrativos y legales correspondientes, con el objetivo de determinar responsabilidades individuales dentro de las investigaciones en curso.

Como resultado de las acciones desarrolladas hasta el momento, 30 funcionarios han sido desvinculados de la institución.

La ministra advirtió que, de comprobarse nuevas responsabilidades, podrían aplicarse medidas disciplinarias que incluyen la suspensión del cargo o la destitución, conforme a la normativa vigente.

Autoridades de las autoridades de Educación. Foto/Cortesía

El Ministerio de Educación (Meduca) presentará este 16 de junio ante el Ministerio Público una nueva denuncia relacionada con los 200 expedientes más recientes.

La directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, explicó que esta nueva acción penal agrupa expedientes en los que se han identificado indicios de la presunta comisión de delitos como falsificación de documentos, delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.

Detalló que las denuncias se sustentan en la verificación cruzada de títulos y credenciales dentro de los procesos de nombramiento docente, donde se habrían detectado inconsistencias entre los documentos presentados y los registros oficiales de las instituciones emisoras.

En paralelo, el Meduca avanza en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en el desarrollo de una plataforma nacional de verificación de títulos universitarios, que permitirá validar la autenticidad de credenciales emitidas por universidades reconocidas en Panamá.

Según las autoridades del Meduca, esta herramienta busca fortalecer la confianza en los procesos de certificación, modernizar los servicios públicos y avanzar en la transformación digital del Estado. La primera versión de prueba estaría lista a finales de julio de 2026.

Las investigaciones indican que los presuntos diplomas falsos provendrían tanto de universidades oficiales como particulares, varias de las cuales han colaborado en los procesos de verificación para la detección de estas irregularidades.

Los casos han sido detectados en regiones educativas de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Panamá centro, Panamá Oeste, Panamá este y la comarca Ngäbe Buglé.

Los hallazgos forman parte del Proceso de Vacantes en Línea (Provel), mediante el cual se han identificado presuntas irregularidades relacionadas con el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes, la comercialización de vacantes y la posible participación de funcionarios dentro del sistema.