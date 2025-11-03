Meduca elige a atletas sobresalientes como abanderados en la Ruta 2 de los Desfiles Patrios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que, en la Ruta 2 de los Desfiles Patrios 2025 en Vía España, los abanderados serán jóvenes estudiantes destacados en los Juegos Intercolegiales y en los Juegos Codicader 2025, en reconocimiento a sus logros deportivos y académicos.

Para el 3 de noviembre, un grupo de aproximadamente 15 estudiantes encabezará el desfile como abanderados. Entre ellos se encuentra Sebastián Castillo, campeón nacional e internacional de karate, acompañado por Jesús Valencia, del Instituto Rubiano, destacado en fútbol; ambos son medallistas en los Juegos Codicader realizados en Costa Rica.

También participará la delegación de natación, liderada por José Moscote, ganador de más de cinco medallas de oro en los Juegos Codicader 2025. Además, los representantes de ajedrez, campeones absolutos en Nicaragua (nivel primario) y en Costa Rica (nivel premedia), completan la delegación, destacándose como la mejor representación del año.

Para el 4 de noviembre, los abanderados de la misma ruta serán los campeones nacionales de baloncesto masculino de los Juegos Intercolegiales, medallistas de oro en los Juegos Codicader en Costa Rica, representando al Colegio Abel Bravo de Colón.

Los acompañarán destacados atletas de atletismo, como Enmanuel Livingston, ganador de los 100 metros planos, y Akemy Morales, del Colegio Santa Librada, también medallista de oro en Costa Rica.

El Meduca subrayó que se consideró a medallistas de distintas disciplinas y regiones del país para desfilar como abanderados, resaltando así el esfuerzo, la dedicación y el talento de los estudiantes panameños durante el 2025, tanto en el ámbito deportivo como académico.