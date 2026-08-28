Meduca encarga a su secretario general los dos viceministerios vacantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca encargó a su secretario general, Luis Herrera, la firma de trámites de dos viceministerios vacantes. La medida regirá hasta que se designen sus titulares.

El Ministerio de Educación (Meduca) encomendó a su secretario general, Luis Herrera, la firma de documentos y trámites correspondientes a los viceministerios Administrativo y Académico, que permanecen vacantes.

La disposición aparece en la Gaceta Oficial del 26 de agosto de 2026, mediante el Resuelto No. 4017-AL, de esa misma fecha.

Herrera De Gracia podrá suscribir, junto con el ministro de Educación, Ventura Vega, los resueltos ministeriales relacionados con las materias y atribuciones de ambos despachos, hasta que sean designados sus titulares mediante el decreto correspondiente.

La medida busca garantizar la continuidad de los trámites administrativos y académicos que requieren la intervención de esos viceministerios.

Lea aquí el Resuelto No. 4017-AL:

El Viceministerio Administrativo quedó vacante tras la renuncia de su titular, Roberto Sevillano, el 11 de agosto, mientras que la titular del Viceministerio Académico, Agnes De León de Cotes, dejó el cargo el 14 de agosto. Ambos reemplazos deben ser designados por el presidente de la República.

La facultad concedida al secretario general es intransferible y puede ser sustituida o revocada en cualquier momento. También será responsable de que los actos administrativos que suscriba estén debidamente sustentados y se ajusten a las competencias que le fueron encomendadas.

El documento lleva la firma de Vega y de la viceministra de Infraestructura Educativa, Delia Marcela Herrera.