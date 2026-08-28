Panamá, 28 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Meduca encarga a su secretario general los dos viceministerios vacantes

    El Meduca encargó a su secretario general, Luis Herrera, la firma de trámites de dos viceministerios vacantes. La medida regirá hasta que se designen sus titulares.

    Aleida Samaniego C.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Meduca encarga a su secretario general los dos viceministerios vacantes
    Luis Antonio Herrera De Gracia, secretario general del Ministerio de Educación (Meduca), en el centro de la imagen. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Educación (Meduca) encomendó a su secretario general, Luis Herrera, la firma de documentos y trámites correspondientes a los viceministerios Administrativo y Académico, que permanecen vacantes.

    +info

    Ventura Vega cumple una semana en el Meduca con tres viceministerios vacantes¿Qué pasa en el Meduca? Sevillano renuncia y Lucy Molinar no va al GabineteRenuncia tercera viceministra tras cambios en la cúpula del Meduca

    La disposición aparece en la Gaceta Oficial del 26 de agosto de 2026, mediante el Resuelto No. 4017-AL, de esa misma fecha.

    Herrera De Gracia podrá suscribir, junto con el ministro de Educación, Ventura Vega, los resueltos ministeriales relacionados con las materias y atribuciones de ambos despachos, hasta que sean designados sus titulares mediante el decreto correspondiente.

    La medida busca garantizar la continuidad de los trámites administrativos y académicos que requieren la intervención de esos viceministerios.

    Lea aquí el Resuelto No. 4017-AL:

    Adjuntos

    GacetaNo_30598a_20260826.pdf

    El Viceministerio Administrativo quedó vacante tras la renuncia de su titular, Roberto Sevillano, el 11 de agosto, mientras que la titular del Viceministerio Académico, Agnes De León de Cotes, dejó el cargo el 14 de agosto. Ambos reemplazos deben ser designados por el presidente de la República.

    La facultad concedida al secretario general es intransferible y puede ser sustituida o revocada en cualquier momento. También será responsable de que los actos administrativos que suscriba estén debidamente sustentados y se ajusten a las competencias que le fueron encomendadas.

    El documento lleva la firma de Vega y de la viceministra de Infraestructura Educativa, Delia Marcela Herrera.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 05:04 Pese a la renuncia de Sherina Latorraca, Antai mantiene abierta investigación  Leer más
    • 05:03 Arbitrajes contra Panamá suman $33,000 millones; MEF pide $7.8 millones para su defensa Leer más
    • 05:02 Ausencia de lluvia afecta 11 cuencas hidrográficas y aumenta la presión sobre las fuentes de agua potable Leer más
    • 05:02 De Camacho a Robinson: la agenda anticorrupción sigue en la fila de espera Leer más
    • 05:01 Gobierno podrá hacer millonarias compras bajo procedimiento excepcional hasta junio de 2027 Leer más
    • 05:01 Tal Cual Leer más
    • 05:01 Meduca encarga a su secretario general los dos viceministerios vacantes Leer más
    • 05:01 Hoy por hoy: Nepotismo prestado Leer más
    • 05:01 Una joven panameña asume un doble papel en la escena Off-Broadway en Nueva York Leer más
    • 04:50 Comunidades cercanas a la mina se unen para monitorear sus ríos con “Guardianes del Agua y la Biodiversidad” Leer más