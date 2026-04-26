Meduca espera refrendos y desempate para distribuir leche, galletas y crema nutricional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ocho semanas después del inicio del año escolar, miles de estudiantes aún no reciben la merienda escolar, mientras tres procesos de licitación del Meduca para la compra de leche, galletas y crema nutricional siguen pendientes de refrendo y adjudicación.

Los procesos de licitación para la compra de leche, galletas y crema nutricional que adelanta el Ministerio de Educación (Meduca) aún no concluyen, pese a que dos de los actos públicos ya fueron adjudicados y se encuentran a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República, mientras que un tercer proceso continúa en etapa de desempate.

La leche semidescremada y las galletas forman parte de la merienda escolar del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, que se debe distribuir a estudiantes de 877 centros educativos a nivel nacional. Sin embargo, ya han transcurrido ocho semanas desde el inicio del año escolar y los alumnos todavía no reciben este beneficio. Para este programa, el Meduca prevé una inversión de 29.6 millones de dólares, que incluye el suministro, transporte y entrega de alimentos en escuelas del país.

Para Catalina González, familiar de dos niños que cursan estudios en la Escuela República de Colombia, la merienda escolar representa un apoyo importante para los estudiantes que llegan a clases sin desayunar. “Claro que la leche es importante. Muchos niños vienen a la escuela sin probar bocado, y eso los ayuda en sus estudios”, expresó.

En planteles como el Dr. Carlos A. Mendoza, el Centro Educativo Josefina Tapia, la Escuela República de Colombia y la Escuela Estado de Israel, ubicados en el distrito de San Miguelito, los estudiantes permanecen a la espera de recibir la merienda escolar.

Varias escuelas en San Miguelito están a la espera que se entrega la leche y las galletas. Foto: Yaritza Mojica

Estatus de las licitaciones

Uno de los procesos más avanzados es la licitación de leche semidescremada fortificada, con un precio de referencia de 16.5 millones de dólares. Este contrato contempla la entrega de más de 38.4 millones de unidades para beneficiar a 247,468 estudiantes en 879 escuelas.

El acto público de la leche semidescremada fue adjudicado el pasado 26 de marzo en los 13 renglones en que fue dividida la licitación, correspondientes a las regiones educativas de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Colón, Darién, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Norte.

Posteriormente, el 10 de abril, se firmó el pacto de integridad entre la ministra de Educación, Lucy Molinar, y las empresas seleccionadas: el Consorcio Nevada-Dicarina, integrado por Productos Nevada, R. L., y Global Products and Logistic, además de la empresa Industrias Lácteas, S. A.

Estas son las licitaciones que lleva adelante Meduca para la compra de la merienda escolar.

En cuanto a la licitación de galletas nutricionales mejoradas, esta aún no ha sido adjudicada, según consta en el portal Panamá Compra. Recientemente, el Meduca debió realizar un proceso de desempate para definir el orden de prelación entre el segundo y tercer lugar, luego de que dos empresas presentaran el mismo precio en algunos renglones.

Para este contrato, la entidad destinó 9 millones de dólares. El proceso busca atender a más de 454 mil estudiantes, aunque todavía se mantiene en fase de evaluación.

Por su parte, la licitación de crema nutricional enriquecida ya fue adjudicada el pasado 23 de marzo al Consorcio Cremas Nutricionales III y Cereales Nutricionales Especializados, S. A. A través de este proceso, el Meduca proyecta entregar 597,828 bolsas de cinco libras en áreas de difícil acceso, beneficiando a 185,099 estudiantes.

Bocas del Toro sigue recibiendo leche

Aunque las licitaciones de 2026 no han concluido, el Meduca aseguró que mantiene una remesa de merienda escolar correspondiente al contrato 2024-2025, destinada actualmente a estudiantes de Bocas del Toro.

La información fue suministrada previamente por Gilda Montenegro, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, quien explicó que 54 escuelas de esa provincia reciben leche semidescremada desde el 9 de marzo gracias a una extensión del contrato anterior, beneficiando a 21,115 estudiantes.

Además, indicó que remanentes de crema nutricional del año pasado también se utilizan en escuelas de Chiriquí, Coclé, Darién y Los Santos, mientras se completan las nuevas contrataciones.

Sin fecha definida para la entrega

Por su parte, el abogado Javier Hernández, vocero de la entidad, reiteró que los procesos de licitación para el suministro de leche escolar y crema nutricional ya fueron adjudicados y actualmente los expedientes reposan en la Contraloría para el refrendo correspondiente.

Sobre la licitación de galletas escolares, Hernández detalló que el proceso continúa en fase administrativa debido a que dos empresas presentaron propuestas con el mismo precio en algunos renglones, lo que obligó a aplicar el mecanismo legal de desempate.

Actualmente, una comisión verificadora sesiona para emitir el informe correspondiente. Posteriormente, deberán cumplirse los plazos legales para observaciones, posibles reclamos, resolución de adjudicación y firma de contratos, antes de remitir el expediente a la Contraloría.

Hernández aclaró que no es posible establecer una fecha exacta para el inicio de la distribución de la merienda escolar, ya que dependerá del tiempo que tome el refrendo de cada contrato. No obstante, aseguró que, mientras culminan estos procesos, algunas regiones educativas continúan recibiendo productos mediante remanentes del contrato anterior, y otras están siendo atendidas con recursos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

Almuerzos escolares

Añadió que, una vez refrendados los contratos, la entrega de leche y galletas podrá organizarse de forma conjunta o separada, según las necesidades de los estudiantes y la coordinación con la Dirección Nacional de Nutrición.