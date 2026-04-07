Meduca flexibiliza jornada escolar tras incendio que obligó al cierre del puente de Las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca) informó que flexibilizará la jornada educativa y administrativa para este martes 7 de abril, como medida preventiva ante las afectaciones en la movilidad provocadas por el cierre del puente de Las Américas, estructura que será sometida a una inspección patológica.

Esta decisión se adopta luego del incendio de gran magnitud registrado en las inmediaciones de esta importante vía, en la zona de La Boca, debajo del puente de Las Américas, situación que obligó a restringir el tránsito y ha complicado el desplazamiento de miles de personas entre la provincia de Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.

La medida aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios del Meduca que residen o se trasladan desde Panamá Oeste hacia la capital.

De acuerdo con la entidad, cada centro educativo deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

El Meduca también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima de este lamentable suceso, registrado durante el incidente que ocasionó el cierre del puente. Se trata de un hombre, presuntamente colaborador de la empresa Panamá Oil Terminals, S.A., quien habría quedado atrapado entre las llamas mientras realizaba labores de abastecimiento de combustible.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se restablece la normalidad en esta vía clave para la conectividad del país.