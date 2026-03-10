Meduca inicia entrega de alimentos del almuerzo escolar a 284 mil alumnos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) amplía la entrega de alimentos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable, incorporando 1,001 nuevas escuelas y beneficiando a 47 mil estudiantes adicionales.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició esta semana la entrega de alimentos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable en las 16 regiones educativas del país, con el objetivo de garantizar que los estudiantes de escuelas oficiales reciban una alimentación adecuada, nutritiva y segura durante el período escolar.

Gilda Montenegro, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar de Meduca, informó que este año se incorporaron 1,001 nuevas escuelas al programa, beneficiando a 47 mil estudiantes adicionales. Con esta expansión, la cobertura alcanza los 2,001 centros educativos y un total de 284 mil estudiantes en todo el país.

Montenegro aseguró que el proceso de adquisición de alimentos es continuo, con el fin de garantizar que todos los alumnos tengan acceso a menús saludables y balanceados.

“Esta entrega de insumos es fundamental para iniciar la preparación de los almuerzos, que representan una gran ayuda para nuestros estudiantes”, expresó Jessenia Velázquez, directora del Centro Educativo Manuel José Hurtado, en el corregimiento de El Chorrillo, una de las escuelas que recibió los alimentos esta semana.

Los almuerzos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable incluyen una combinación de proteínas magras, como pollo, carne, pescado, huevo y legumbres; cereales integrales, como arroz, pasta y avena; así como verduras variadas y frutas frescas.

Además, incorporan lácteos bajos en grasa, que aportan hierro, calcio y vitaminas esenciales para cubrir las necesidades nutricionales de los estudiantes.

Entrega de alimentos del Programa de Almuerzo Escolar Saludable en el Centro Educativo Manuel José Hurtado, en El Chorrillo. Foto/Elysée Fernández

Los menús cubren aproximadamente el 30% de los requerimientos dietéticos diarios de cada alumno y se adaptan a la cultura y geografía de cada región, complementando la dieta familiar. Esto contribuye al crecimiento, al desarrollo integral y al bienestar nutricional de los estudiantes.

Menús nutritivos para estudiantes con arroz, pollo, carne, frijoles, macarrones y verduras. Foto/Elysée Fernández

Todos los platillos son elaborados por nutricionistas dietistas, siguiendo las Guías Alimentarias para Panamá y las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), garantizando calidad, seguridad y valor nutricional, sostuvo Montenegro.

Con esta entrega, el Meduca asegura que el programa llegue a todos los estudiantes beneficiados, cumpliendo con su objetivo de promover hábitos alimenticios saludables y de apoyar el aprendizaje y desarrollo integral de la población escolar panameña.

Para el año escolar 2025, el Meduca realizó una inversión de al menos 18 millones de dólares para la compra de alimentos destinados al Programa de Almuerzo Escolar Saludable. El costo de preparación de cada plato de comida oscilará entre 1.89 y 2.10 dólares, garantizando menús nutritivos y balanceados para todos los estudiantes beneficiados.

El monto destinado para el año en curso aún no ha sido dado a conocer por la institución