Meduca lanza jornada nacional de ‘Escuela para Padres 2026′ en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, anunció la jornada nacional “Escuela para Padres 2026”, que se desarrollará bajo el lema “Educa, escucha y actúa”, con el objetivo de fortalecer la participación de los acudientes en el proceso formativo de los estudiantes.

Según el Meduca, la iniciativa se llevará a cabo de forma presencial del 12 al 15 de mayo en centros educativos de todo el país, como parte de las estrategias para promover el acompañamiento familiar en la educación.

Para facilitar la asistencia, cada centro educativo organizará sesiones de dos horas en dos turnos: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

La entidad aclaró que la jornada está abierta a todos los centros educativos del país, tanto oficiales como particulares, y forma parte de las acciones para reforzar el vínculo entre la familia y la escuela.

De acuerdo con el Meduca, las jornadas se iniciarán el próximo 12 de mayo en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá este, Panamá norte y San Miguelito.

El 13 de mayo se desarrollarán en las regiones educativas de Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién; mientras que el 15 de mayo se realizarán en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

Facilidades para acudientes

Como parte de las medidas para incentivar la participación, los centros educativos entregarán constancias de asistencia que podrán ser utilizadas por los padres o acudientes como justificación laboral.

En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, se permitirá la participación de un segundo acudiente registrado o de un familiar cercano, siempre que presente una nota de autorización y copia de la cédula correspondiente.

Además, los padres con hijos en distintos planteles solo deberán asistir a una de las jornadas, ya que los contenidos serán uniformes a nivel nacional.

Este tipo de actividades forma parte de los mecanismos de corresponsabilidad entre la familia y la escuela, y su cumplimiento se toma en cuenta dentro de los procesos vinculados a programas de apoyo estudiantil, como el beneficio económico del Pase-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal).

Con esta jornada, el Meduca busca fomentar una participación más activa de los padres en la educación de sus hijos y fortalecer el acompañamiento integral del estudiante dentro y fuera del aula.