Meduca: Más de 500 docentes enfrentan procesos administrativos por abandono de cargo

Al menos 500 docentes que han estado en paro de labores desde el pasado 23 de abril, en contra de la Ley 462 —que modificó las jubilaciones en el país—, están enfrentando procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación (Meduca) por “abandono del cargo”.

Así lo confirmó Jaime Castillo, asesor legal del Meduca, quien explicó que las cifras se basan en los reportes enviados por los directores de centros educativos de todas las regiones del país, quienes han solicitado la apertura de los procesos, indicando que “ya se superan los 500 casos a nivel nacional”.

Castillo explicó que los docentes han recibido notificaciones formales sobre la apertura de procesos de investigación, los cuales aún no constituyen un pliego de cargos formal, y que tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. “Lo que se les ha notificado a ellos es un acto institucional. Se les van a respetar todas las garantías, especialmente el derecho de defensa”.

Las notificaciones de los procesos administrativos contra los docentes comenzaron el pasado 1 de julio y según las autoridades de educación continuarán durante los próximos días. Solo el 7 de julio, en el Instituto América, se completó la notificación de 37 educadores, firmada por el director del centro educativo.

Según Castillo, una vez se declara la vacante por abandono, se inicia el proceso de reemplazo mediante el Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025, el cual permite el nombramiento ágil de docentes interinos para atender a los estudiantes que no han sido cubiertos por los educadores permanentes que llevan 77 días en huelga.

Con estas nuevas notificaciones, comenzarán a surgir oficialmente las vacantes. El asesor legal destacó que este reemplazo puede realizarse apenas se notifica la apertura del proceso por parte del director del colegio.

En cuanto a las denuncias de persecución presentadas por dirigentes magisteriales, Castillo aclaró que las notificaciones domiciliarias están avaladas por la Ley 38 de 2000, la cual permite entregar documentos legales en el domicilio si el trabajador no se encuentra en su puesto de trabajo. “Las notificaciones están debidamente reguladas, y si el docente no es ubicado en su puesto de trabajo porque no asiste, debe dirigirse a su domicilio”.

Castillo mencionó el caso de un educador en paro en Chiriquí que debía ser notificado. Al no ser encontrado ni en el centro educativo ni en su residencia, fue ubicado en su segundo empleo como docente en una escuela privada.

Ante este panorama, el Meduca informó que ya el 92 % de las escuelas están ofreciendo clases con regularidad, y que solo unos 1,500 docentes continúan en paro de labores.

La entidad reiteró que las puertas siguen abiertas para los maestros y profesores que deseen retornar, siempre que prioricen el derecho a la educación de los estudiantes. “Mantenemos las puertas abiertas para que aquel que quiera regresar lo haga sobre la base de un solo compromiso: poner por delante al estudiante”.

Por su parte, Armando Barrios, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), denunció que desde el 1 de julio se han entregado resoluciones sin el debido procedimiento.

Detalló que, en algunos casos, las notificaciones se realizaron directamente en los hogares de los docentes, lo que generó afectaciones emocionales y molestias. Indicó además que algunos profesores no pudieron ingresar al colegio con sus abogados para recibir las notificaciones y que las gestiones están siendo dirigidas por abogados del Meduca, en lugar del director del plantel, quien firmó el proceso.

Barrios afirmó que los docentes afectados son, en su mayoría, profesores de alto nivel académico que han participado activamente en la huelga, la cual —según la dirigencia magisterial— es legal. Indicó que el gremio se mantendrá en estado de alerta y no regresará a las aulas hasta que se firme un finiquito de huelga.