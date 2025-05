Meduca no extenderá el calendario escolar 2025 pese al paro indefinido de los docentes

A más de un mes del inicio del paro docente, la ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó el pasado lunes 26 de mayo que el calendario escolar 2025 no será extendido, argumentando que las medidas de recuperación de clases no se están aplicando de forma generalizada y que, en los pocos centros donde se implementan, las semanas extendidas no se cumplen a cabalidad.

Desde el pasado 23 de abril, cientos de docentes de todo el país mantienen un paro indefinido en rechazo a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS), lo que ha afectado significativamente el desarrollo del año escolar en varias regiones.

Sin embargo, Molinar aseguró que no habrá cambios en las fechas establecidas por el Ministerio de Educación (Meduca) para el año lectivo 2025.

El calendario escolar contempla los siguientes períodos:

Primer trimestre: Finaliza el viernes 13 de junio de 2025.

Primer receso: del lunes 16 al viernes 20 de junio.

Segundo trimestre: Del 23 de junio al 12 de septiembre (12 semanas).

Segundo receso: del lunes 15 al viernes 19 de septiembre.

Tercer trimestre: Del 22 de septiembre al 19 de diciembre (13 semanas).

Días feriados: 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre (Fiestas Patrias).

8 de diciembre (Día de las Madres).

20 de diciembre (Día de Duelo Nacional).

25 de diciembre (Navidad).

En reiteradas ocasiones, la ministra de Educación ha hecho un llamado a los docentes interesados en regresar a las aulas: “A quienes quieren volver a dar clases, les digo que no tengan miedo. Lo más importante ahora es que los estudiantes regresen al aula. No podemos permitir que esta situación se prolongue más”, subrayó en sus intervenciones.