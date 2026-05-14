Meduca nuevamente lanza licitación de ‘laptops’ para estudiantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca publicó nuevamente la licitación para adquirir 531,250 laptops destinadas a estudiantes del sistema oficial, por un monto de referencia de $268.5 millones. El proceso contempla entregas escalonadas entre 2026 y 2029.

Por cuarta vez, el Ministerio de Educación (Meduca) intenta concretar la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial. El proceso, denominado “Adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial”, tiene un precio de referencia de $268.5 millones.

Según el portal Panamá Compra, la nueva licitación fue publicada este 12 de mayo por el Meduca. El proyecto busca adquirir 531,250 equipos de computación a un precio unitario de $472.38, al que se suma un ITBMS de $33.07, para un total de $505.45 por equipo, cifra que, según la entidad, se ajusta al presupuesto global.

Con respecto al límite de onerosidad, el pliego advierte que se considerará onerosa cualquier propuesta que supere los $295.3 millones, lo que representa un 10% por encima del precio de referencia.

También destaca en el pliego de cargos que se otorgará un anticipo del 20% del valor total del contrato para la compra de memorias y discos, mientras que el resto se cancelará mediante pagos parciales tras cada entrega recibida a satisfacción.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas electrónicamente, a través del sistema Panamá Compra, el 22 de mayo de 2026. Entre los requisitos obligatorios destacan una fianza de propuesta del 10%, experiencia previa comprobada en suministros similares y una capacidad mínima anual de facturación de $20 millones reflejada en sus estados financieros recientes.

Una vez adjudicado, el contrato tendrá una vigencia total de 2,036 días calendario, lo que incluye el periodo de entregas, 1,826 días de garantía y soporte técnico, así como el tiempo requerido para la liquidación contractual.

Con respecto al programa de entrega de equipos tecnológicos, el plan contempla distribuir 531,250 computadoras portátiles entre 2026 y 2029.

De acuerdo con el cronograma establecido, la primera fase se desarrollará en 2026 con la entrega de 325,000 laptops, en un plazo de 150 días calendario tras la orden de proceder. El primer lote, de 40,000 equipos, deberá entregarse dentro de los primeros 90 días.

Posteriormente, el plan incluye tres entregas adicionales de 68,750 computadoras cada una, programadas para enero de 2027, enero de 2028 y enero de 2029.

La distribución se realizará de forma escalonada en las distintas direcciones regionales educativas del país, incluyendo provincias como Bocas del Toro, Chiriquí y Darién, así como las comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Varios intentos por adquirir ‘laptops’

Desde 2024 hasta la fecha, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha realizado diversas gestiones para la adquisición de computadoras portátiles. La primera fue la firma de un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC), organización conocida por sus iniciativas de inclusión digital a nivel global.

En este primer intento se planificó la compra de 654,000 laptops para docentes y estudiantes por un monto aproximado de $241.7 millones.

No obstante, el acuerdo no prosperó debido a que la Contraloría General de la República no otorgó el refrendo correspondiente. A esto se sumaron cuestionamientos relacionados con la falta de aprobación previa del Consejo de Gabinete.

Momentos en que Meduca firma un convenio con la organización internacional One Laptop per Child (OLPC), para la compra de 379 mil computadoras portátiles. Cortesía

En septiembre de 2025, el Meduca lanzó una licitación dividida en tres renglones: compra de laptops para docentes, laptops para estudiantes y licencias Microsoft M365 A3. En ese acto público, el valor de referencia fue de $230.2 millones para la compra de 585,250 computadoras y 21,000 licencias.

Sin embargo, solo se adjudicó el renglón correspondiente a las computadoras portátiles para docentes a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 equipos por un monto global de $28.4 millones, según consta en la resolución emitida el 29 de enero de 2026. Los renglones 1 y 3 fueron declarados desiertos.

En la segunda licitación, publicada en febrero de 2026, el Meduca buscaba adquirir 531,250 laptops para estudiantes del sistema oficial y 21,000 licencias de software, por un monto de $268.5 millones.

De ese acto público, solo se adjudicó a GBM de Panamá, S.A. el renglón correspondiente a las 21,000 licencias de software, por un monto de $4,445,700, al cumplir con los requisitos establecidos en el pliego.

Actualmente, por tercera ocasión consecutiva, se publica el pliego de cargos para la compra de laptops destinadas a estudiantes.

Cuestionan propuesta de entrega

El dirigente magisterial de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), Armando Espinosa cuestionó la propuesta de entrega de laptops impulsada por el Meduca y planteó que esos recursos deberían destinarse a la construcción y rehabilitación de unas 3,000 aulas de informática en todo el país.

Espinosa sostuvo que esta alternativa tendría menor costo, mayor durabilidad y permitiría beneficiar a casi el 100% de los estudiantes, a diferencia del plan de laptops que, según afirmó, no alcanzaría ni al 60% del alumnado, dejando por fuera a estudiantes de preescolar y primaria.

El dirigente también advirtió que la vida útil de las computadoras portátiles sería de apenas dos o tres años y recordó que iniciativas similares implementadas durante las administraciones de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) terminaron fracasando porque los equipos desaparecieron o quedaron en desuso.

Las primeras computadoras entregadas por el Meduca. Tomada de internet

Además, señaló que el sistema educativo enfrenta necesidades más urgentes, como las más de 1,400 aulas rancho, escuelas sin agua potable ni electricidad y la falta de libros de texto, laboratorios y materiales didácticos esenciales para materias como matemáticas, ciencias, química e inglés.

Espinosa insistió en que, si el objetivo es fortalecer la tecnología educativa, lo más efectivo sería crear laboratorios de informática permanentes en los centros escolares, en lugar de invertir en laptops que, según dijo, “quedarán en el olvido”.