Panamá, 25 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Meduca prepara pruebas estandarizadas para medir el aprendizaje escolar

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, adelantó que en diciembre se pondrán en marcha pruebas estandarizadas en todas las materias.

    Aleida Samaniego C.

    El Ministerio de Educación (Meduca) apuesta por un nuevo sistema de evaluaciones nacionales que busca ofrecer una “radiografía” más amplia y precisa del estado actual de la educación en Panamá, informó la titular de la cartera, Lucy Molinar.

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    La funcionaria detalló que recientemente se aplicaron pruebas diagnósticas a nivel nacional en asignaturas como español, matemáticas e inglés, como parte de una estrategia para medir el nivel académico de los estudiantes en distintas etapas del año escolar.

    Además, Molinar adelantó que en diciembre se pondrán en marcha pruebas estandarizadas en todas las materias, con el objetivo de fortalecer el sistema de evaluación educativa y contar con información más precisa para la toma de decisiones.

    “Ahí sí vamos a tener un termómetro de dónde estamos para poder tomar decisiones mucho más eficientes”, señaló la ministra.

    La propuesta del Meduca busca dejar atrás los mecanismos aislados de evaluación aplicados por cada docente y avanzar hacia un modelo uniforme de medición para todos los estudiantes del país.

    Meduca prepara pruebas estandarizadas para medir el aprendizaje escolar
    El Meduca ya aplicó pruebas diagnósticas a nivel nacional en asignaturas como español, matemáticas e inglés. Foto/Archivo

    “Van a ser pruebas estandarizadas para todos los estudiantes de matemáticas, español y ciencias”, indicó.

    Molinar destacó que este nuevo esquema permitirá comparar el desempeño de los estudiantes desde el inicio del año escolar —a través de las pruebas diagnósticas— hasta el cierre del periodo académico, mediante una evaluación final estandarizada. “El objetivo es medir cómo terminan el año los estudiantes y comparar ese resultado con el nivel con el que iniciaron”, reiteró.

    Con esta iniciativa, el Meduca busca fortalecer el sistema de evaluación académica y dotarlo de herramientas más precisas para medir el aprendizaje a nivel nacional. La medida también permitiría identificar áreas de mejora y orientar estrategias educativas más efectivas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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