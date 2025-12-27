Meduca proyecta inversión de más de $150 millones en infraestructura escolar para 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una inversión superior a los 150 millones de dólares destinará el Ministerio de Educación (Meduca) en 2026 para la ejecución de 25 proyectos de infraestructura escolar, que incluirán remodelaciones integrales, demoliciones, ampliaciones y la construcción de escuelas nuevas en distintas regiones del país.

Entre los centros educativos que serán impactados y que presentan una alta demanda estudiantil en el área metropolitana se encuentran el Instituto José Dolores Moscote, el Colegio José Remón Cantera y el Instituto Profesional y Técnico Monseñor Francisco Beckmann, así como la Escuela 11 de Octubre, en Panamá Oeste, y, en el área comarcal, la Escuela Llano Tugrí, ubicada en el distrito de Muná, en la comarca Ngöbe Buglé, entre otros centros escolares.

María Pineda, directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Meduca, explicó que cada uno de estos proyectos representa una inversión aproximada de entre 8 y 10 millones de dólares, dependiendo de su magnitud y de las necesidades específicas de cada plantel.

María Pineda, directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Meduca. Cortesía

Pineda detalló que el proceso previo a cada licitación incluye una coordinación técnica interna para definir las necesidades de cada comunidad educativa, como la cantidad de aulas, laboratorios, áreas administrativas y espacios complementarios, lo que permite elaborar el proyecto conceptual y estimar el costo final de la obra.

Pineda estimó que los actos públicos puedan ser programados en el portal de Panamá Compra entre enero y abril de 2026, seguidos de los actos de homologación, presentación de propuestas y apertura de sobres.

El plan de inversión también contempla la construcción de nuevas escuelas denominadas centros integrales. Se trata de proyectos ubicados en Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este, diseñados para atender entre 1,500 y 2,000 estudiantes, desde el nivel preescolar hasta media.

En Panamá Oeste, uno de los proyectos ya se encuentra definido en el sector de El Arado, mientras que otro se desarrollará en Panamá Norte, en el área del corredor de Los Pobres, donde ya se cuenta con los terrenos requeridos.

Asimismo, se iniciaron los trabajos de construcción de dos nuevos centros educativos: Hacienda Santa Cecilia, en Panamá Este, y Puerto del Mar, en Panamá Oeste, que impactarán a más de 5,400 alumnos en áreas largamente postergadas.

Diseño de cómo quedará el nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar, en el corregimiento de Puerto Caimito. Cortesía

En el caso particular del Instituto José Dolores Moscote, en la ciudad de Panamá, actualmente está siendo intervenido de forma integral, conservando únicamente uno de sus edificios más recientes, mientras el resto de la infraestructura será demolida y reconstruida.

Ocho años lleva tiene gimnasio del Instituto José Dolores Moscote esperando ser construido, mientras los estudiantes no pueden utilizarlo ya que está clausurado por peligroso. Foto: Yaritza Mojica

Estudiantes del Instituto José Dolores Moscote protestan por las malas condiciones del colegio.

Para garantizar la continuidad del proceso educativo durante las obras, Pineda explicó que el Meduca implementará aulas temporales en los terrenos disponibles o coordinará el traslado de los estudiantes a locales alternos, priorizando que no se pierdan clases.

La directora también reiteró que el mantenimiento escolar se ejecuta durante todo el año, con especial énfasis en la temporada de verano, e incluye reparaciones menores y mayores en los más de 3,000 centros educativos, en coordinación con otras instituciones del Estado.

De acuerdo con las autoridades, el monto de 150 millones de dólares programado inicialmente para inversión se mantiene como base, aunque el Meduca continuará generando nuevos proyectos a lo largo de 2026, debido a que muchas obras educativas se desarrollan por etapas y pueden extenderse entre tres y cinco años, dependiendo de su complejidad y del impacto en la comunidad estudiantil.

45 centros educativos mejorados

Además de los proyectos previstos para 2026, durante el presente año (2025) el Meduca ha entregado 45 centros educativos, entre ellos 13 escuelas nuevas tipo aulas rancho en la comarca Ngöbe Buglé, como Cerro Barza, Cerro Patena, Gasparillo, Cerro Corozo, Jengibre y San Martín.

También se ejecutaron obras en áreas de difícil acceso en Coclé —Toabré Abajo, José Villa, Palmar Abajo y San Juan de Limón— y en Veraguas, como Alto Piedra, El Pedregoso y El Picador.

En zonas urbanas, se entregaron la Escuela Santa Librada y la Escuela José Antonio de Sucre, en San Miguelito; la Escuela Nuevo San Juan, en Colón; y centros como José Daniel Crespo y Rafael Quintero Villarreal, en Herrera.

De estos 45 centros educativos entregados, la entidad destinó una inversión superior a los 36.5 millones de dólares, lo que redunda en beneficios para unos 25 mil estudiantes.

Actualmente, se mantienen 167 escuelas en desarrollo y se realizaron más de 11 mil trabajos de mantenimiento, con un impacto positivo en el 80% de la población estudiantil, con miras al inicio del años escolar 2026.