Meduca reduce deuda a docentes de más de $53 millones y deja saldo pendiente para 2026

Un total de $53,141,454.87 en concepto de deuda acumulada o pagos de vigencias expiradas a los docentes por diversos conceptos laborales heredó el Ministerio de Educación (Meduca) de administraciones pasadas.

La deuda proviene de 2014 y, tras 10 años de acumulación, la entidad logró reducir los montos pendientes. Se trata de pagos por vigencias expiradas, permanencias, ascensos de categoría, difícil acceso, equiparación, diferencias salariales, licencias y otros tipos de compensaciones.

Reynaldo Medina, subdirector de Recursos Humanos del Meduca, explicó que al inicio de la actual administración se realizó un diagnóstico integral de los pagos pendientes, que incluía vigencias expiradas, difícil acceso, vacaciones no canceladas, diferencias del décimo tercer mes, compensaciones por leyes especiales y otros compromisos laborales.

Según Medina, este ejercicio permitió establecer en 2024 que la deuda total ascendía a más de $53.1 millones.

Durante el primer semestre de la actual gestión —que abarcó parte de 2024 e inicios de 2025— el Meduca canceló $42,767,219.18, lo que representó cerca del 80 % de la deuda encontrada. En ese periodo quedaron en proceso de pago unos $3.8 millones, mientras que otros $6.4 millones permanecían pendientes, sumando aproximadamente $11 millones.

No obstante, Medina explicó que la deuda docente es de carácter cíclico, ya que se generan nuevos compromisos mes a mes por ascensos, cambios de categoría, licencias, nombramientos temporales y otros derechos laborales. Por ello, al cierre del segundo semestre de 2025, el monto adeudado volvió a incrementarse hasta $17,524,720.07.

De esa cifra, el Meduca ya ha pagado $11,940,818.17 en concepto de vigencia expirada, quedando pendiente actualmente un saldo aproximado de $5,583,901.90, lo que representa un nivel de ejecución del 68.4 % en el último semestre.

El subdirector de Recursos Humanos detalló que, del periodo más reciente, la deuda alcanzó a 6,470 educadores, de los cuales 5,431 ya han recibido sus pagos. En cuanto a los compromisos de años anteriores, entre 16,000 y 18,000 docentes han podido cobrar lo adeudado por vigencias expiradas acumuladas durante la última década.

Medina subrayó que el pago a los docentes ha sido definido como una prioridad en esta administración, lo que permitió saldar compromisos históricos que, según explicó, no fueron atendidos en administraciones anteriores.

En cuanto a la planilla docente, el Meduca mantiene actualmente 55,350 educadores a nivel nacional, con un pago mensual aproximado de $92.7 millones, cifra que puede variar según movimientos de personal, ascensos y nombramientos temporales.

Finalmente, el funcionario aclaró que el presupuesto de 2026 ya contempla los recursos necesarios para cubrir el saldo pendiente, reiterando el compromiso institucional de mantener al día los pagos al personal docente.