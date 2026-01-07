Meduca refuerza revisión del concurso docente tras detectar anomalías en documentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) se encuentra en plena ejecución de la fase de determinación de elegibles del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026, proceso en el que se han detectado anomalías en la presentación de documentos.

Para este concurso se registraron 20,184 postulaciones a nivel nacional, de las cuales, hasta el momento, se mantienen más de 19,000 aspirantes en condición de elegibles, aunque el proceso aún no ha concluido.

Jaime Castillo, asesor legal del despacho superior del Meduca, explicó que esta etapa es clave, ya que permitirá definir a los aspirantes que podrán ser seleccionados para ocupar las 3,234 vacantes docentes publicadas al inicio del concurso. No obstante, durante la evaluación se ha identificado la posible presentación de documentos que no serían auténticos.

Durante la revisión preliminar de la documentación se identificaron anomalías e irregularidades, como documentos alterados, información incompleta, espacios en blanco y documentos exigidos por la norma que no fueron adjuntados, lo que hace necesaria una verificación minuciosa de cada concursante.

Precisamente, el Decreto Ejecutivo N° 56, de octubre de 2025, estableció los requisitos y procedimientos para la selección y nombramiento de docentes en el país.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó públicamente que una de las anomalías detectadas se dio en los récords policivos, algunos de los cuales habrían sido firmados por la misma persona, además de presentar códigos QR inválidos. “En estos casos, las personas quedan fuera del concurso y los expedientes serán remitidos al Ministerio Público, lo que acarrea consecuencias legales por la entrega de documentación falsa”, sentenció Molinar.

Además, muchas de estas irregularidades identificadas estarían relacionadas principalmente con las certificaciones de salud física y mental.

Meduca reprograma los tiempos

Ante esta situación, las autoridades educativas indicaron que han tenido que triplicar el esfuerzo de revisión, con el objetivo de garantizar que la lista de elegibles esté conformada únicamente por aspirantes que cumplan de manera real con los requisitos establecidos. “Aunque el proceso estaba previsto para concluir en diciembre, las anomalías detectadas obligaron a reprogramar los tiempos, con el compromiso de culminar la selección antes del inicio del año escolar”, indicó Castillo.

El Meduca estableció una nueva fecha para el período de reclamos correspondientes al Concurso General de Nombramientos 2026, que se desarrolla del 6 al 8 de enero. Esta medida tiene como propósito garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, el cual —según la entidad— se rige por méritos y no por designaciones discrecionales.

Según las autoridades educativas, se estima que más de un centenar de anomalías han sido detectadas; sin embargo, no se ha divulgado una cifra exacta, ya que la evaluación aún no ha concluido. Una vez finalizado el proceso y con los elementos que confirmen la falta de autenticidad de los documentos, el Meduca presentará los informes correspondientes y comunicará oficialmente los resultados al país.

Ante estos hallazgos, el Meduca ha adoptado acciones administrativas para atender la situación con eficiencia y responsabilidad, aunque ello ha implicado dedicar horas adicionales de trabajo. No obstante, Castillo subrayó que el compromiso de la institución es asegurar un proceso transparente y confiable, que permita seleccionar a los educadores idóneos.

Documentos debieron pedirse a los seleccionados

Por su parte, el dirigente magisterial Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), cuestionó al Meduca por las “supuestas anomalías” detectadas en documentos presentados durante el proceso de nombramiento docente y pidió a la institución precisar qué docentes están involucrados y cuáles documentos presentan irregularidades.

Espinosa señaló que los señalamientos del Meduca recuerdan denuncias realizadas al inicio de la actual administración, como el caso de presuntos “muertos que cobraban”, sobre el cual —afirmó— nunca se aclaró quiénes eran los implicados ni qué ocurrió con las investigaciones.

El dirigente explicó que, mediante el Decreto Ejecutivo 56, el Meduca incorporó nuevos requisitos al concurso de nombramientos, exigiendo a los aspirantes la presentación anticipada de un récord policivo, un certificado de salud física emitido por un médico general o especialista y un certificado de salud mental expedido por un psiquiatra. A su juicio, estos documentos no deberían solicitarse en la fase de aspiración, sino únicamente a quienes ya han sido seleccionados y van a ejercer en un centro educativo.

Según Espinosa, esta decisión ha generado complicaciones administrativas, obligando al Meduca a contratar personal adicional para analizar miles de documentos cargados de forma digital en la plataforma Provel (Procesos de Vacantes en Línea), lo que ha provocado la extensión del cronograma de nombramientos. Indicó que este escenario ya había sido advertido por los gremios magisteriales.

El dirigente también cuestionó la forma en que el Meduca asegura detectar documentos falsos, al tratarse de archivos escaneados y cargados de manera virtual. A su criterio, la única forma de verificar su autenticidad es mediante la comparación de los documentos originales con los archivos digitales, por lo que consideró que la información divulgada por la entidad debe ser aclarada y debidamente sustentada.

Espinosa afirmó que este exceso de requisitos ha incidido en una disminución de la participación en el concurso docente. Detalló que este año se registraron alrededor de 19,000 aspirantes, una cifra menor en comparación con concursos anteriores, en los que —según datos del propio Meduca— participaron más de 27,000 docentes.

Finalmente, reiteró que los certificados de salud física, salud mental, récord policivo y antecedentes penales deben exigirse solo a los docentes que ya han sido seleccionados y no en la fase inicial del concurso. “El Meduca se enredó pidiendo documentación innecesaria y ahora enfrenta retrasos que pudo evitar”, concluyó.