Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles

Por tercera ocasión, el Ministerio de Educación (Meduca) gestiona la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, en un proceso que ha tenido varios giros desde 2024 hasta la fecha.

Inicialmente, en 2024, el Meduca planificó invertir aproximadamente $241.7 millones para adquirir 654,000 laptops, incluidas 54,000 unidades para docentes y el resto para estudiantes de séptimo a duodécimo grado, mediante un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC).

Sin embargo, el convenio, que llevó la firma de la ministra de Educación, Lucy Molinar, no llegó a concretarse porque la Contraloría General de la República no lo refrendó. Además, autoridades cuestionaron la falta de aprobación previa por parte del Consejo de Gabinete, como exige la normativa de contrataciones públicas.

En 2025, la estrategia cambió y la institución abrió un proceso formal de licitación pública, con tres renglones distintos para la adquisición de computadoras portátiles para docentes, estudiantes y licencias digitales.

El pliego, publicado en septiembre de ese año, contemplaba la compra de 585,250 computadoras y 21,000 licencias Microsoft M365 A3 para docentes y estudiantes, con un valor de referencia de $230.2 millones. El procedimiento incluyó una etapa de homologación en la que unas 47 empresas mostraron interés en participar. Posteriormente, enfrentó reclamos y una suspensión temporal, que fue levantada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en noviembre de 2025.

De este acto público, solo el renglón No. 2 fue adjudicado a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 ordenadores personales por un precio global de $28,482,651.00, según consta en la resolución del 29 de enero de 2026. Los renglones 1 y 3 fueron declarados desiertos.

El Meduca adjudicó la compra de 54 mil ordenadores personales a un precio global de $28,482,651.00.

Nueva licitación para la compra de laptops

Aunque no se presentaron propuestas en la licitación de las laptops para estudiantes, el pasado 12 de febrero de este año el Meduca relanzó el proceso para evaluar nuevas propuestas y garantizar la compra de los equipos con las especificaciones técnicas establecidas por la institución.

Bajo este nuevo esquema, los equipos deberán contar con procesadores de al menos seis núcleos y una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) integrada de 40 Tops o superior, capaces de ejecutar funciones de inteligencia artificial incluso sin conexión a internet. Además, deberán incluir 16 gigabytes de memoria RAM DDR5 o superior, disco sólido NVMe de 512 gigabytes, pantalla de 14 pulgadas Full HD, cámara FHD con obturador de privacidad y batería con autonomía mínima de 16 horas.

El pliego también establece estrictos requisitos de seguridad física y digital, identificación mediante código de barras, ranura Kensington y resistencia a impactos y derrames. Los equipos deberán entregarse con sistema operativo original y licencia perpetua compatible con Microsoft 365, así como con los aplicativos educativos preinstalados. Asimismo, deberán personalizarse con el logo institucional serigrafiado en la tapa y en la BIOS, como parte de las medidas de identificación y control patrimonial.

Según el pliego de cargos de la nueva licitación, la inversión prevista para la compra de computadoras destinadas a estudiantes es de $273.1 millones para la adquisición de 531,250 laptops, mientras que para las licencias Microsoft M365 A3 se maneja un precio de referencia de $4.6 millones para 21,000 licencias.

Este jueves 26 de febrero está programada la reunión de homologación de este acto público. No obstante, algunos proponentes interesados desde la pasada licitación han señalado que los pliegos de condiciones no han cambiado, a pesar de las múltiples recomendaciones formuladas por diversas empresas.

Integración tecnológica en las aulas

Según el viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, la entidad avanza en la ejecución del contrato para la entrega de 54,000 computadoras destinadas a docentes, proceso que ya fue adjudicado y se encuentra en fase de confección contractual para su refrendo.

El año escolar 2026 inicia con 99.5 % de apertura escolar, inversión en infraestructura, mantenimiento, conectividad de alta velocidad y fortalecimiento docente.#SomosMeduca #ConPasoFirme #EstudiarEsLaMarca pic.twitter.com/bE1lN3N83i — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) February 20, 2026

Además, indicó que el Meduca relanzó por segunda vez la licitación para la adquisición de 531,250 laptops dirigidas a estudiantes, luego de que el primer acto público fuera declarado desierto.

“La estrategia no se limita a la entrega de equipos, sino que incluye un plan integral de contenidos y de integración tecnológica en las aulas, alineado con el proyecto Entre Pares”, destacó el viceministro.

Según Sevillano, con estas acciones el Ministerio busca cerrar la brecha digital que mantiene al país rezagado frente a otras naciones y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante herramientas tecnológicas modernas.

Durante la conferencia de inicio del año lectivo 2026, el viceministro Administrativo informó que 1,223 centros educativos del país cuentan con internet de alta velocidad, como parte de una nueva licitación que busca garantizar conectividad total en el sistema oficial. Además, destacó que no se trata solo de ampliar la cobertura, sino de ofrecer un servicio “cien veces mejor” en comparación con el existente.

Según explicó, las escuelas conectadas por fibra óptica dispondrán de una velocidad de un gigabit por segundo (1,024 megabits), mientras que aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso recibirán conexión satelital de baja órbita, a través del sistema conocido como Starlink. Con este proyecto, el Meduca aspira a alcanzar el 100% de conectividad en los planteles a nivel nacional, cuando anteriormente solo entre el 40% y el 45% contaban con acceso a internet.

El viceministro subrayó que el nuevo contrato representa un ahorro significativo para el Estado, estimado en un 97% en comparación con esquemas anteriores, lo que equivale a más de 1.5 millones mensuales. “Es un gran ahorro que hemos logrado para el país con esta licitación”, señaló.