Panamá, 07 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Detienen a docente del Instituto Nacional por agresión sexual a una estudiante

    Yaritza Mojica
    Detienen a docente del Instituto Nacional por agresión sexual a una estudiante

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó sobre dos hechos graves ocurridos recientemente en centros educativos del sistema oficial, los cuales calificó como conductas intolerables que ponen en riesgo la seguridad de estudiantes y funcionarios.

    +info

    Meduca refuerza revisión del concurso docente tras detectar anomalías en documentosGobierno impulsa nueva ley educativa y abre debate nacional sobre el sistema de enseñanzaDenuncian mala coordinación en la entrega de boletín en el Colegio José Remón CanteraMeduca proyecta inversión de más de $150 millones en infraestructura escolar para 2026

    El primer caso se registró este martes, 6 de enero, en la Regional de Educación de Panamá Centro, cuando una exfuncionaria administrativa de un centro escolar ingresó a las instalaciones exigiendo atención inmediata y, en medio de una alteración del orden, arrojó una sustancia presuntamente corrosiva contra una colaboradora.

    Ante este hecho violento, de forma inmediata se activaron los protocolos de seguridad correspondientes e intervinieron unidades de la Policía Nacional, que asumieron el control de la situación. La funcionaria afectada fue trasladada a un centro médico, donde recibe la atención especializada requerida.

    Según explicó la ministra de Educación, en la conferencia del Consejo de Gabinete, este 6 de enero de 2026, el incidente ocurrió en las oficinas de Recursos Humanos de Panamá Centro, donde una persona que ya había sido separada del cargo llegó con un producto presuntamente corrosivo y lo arrojó contra una funcionaria, quien resultó herida y permanece hospitalizada. Ante la situación, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, que procedió a la detención de la agresora.

    Posteriormente, se conoció que la persona detenida había amenazado de muerte a la directora de un centro educativo. Además, Molinar indicó que, tras la llegada de las autoridades, la agresora alegó ser paciente psiquiátrica, argumento que la ministra rechazó de forma categórica. “Eso no es una excusa para justificar lo que hizo. No fue un acto impulsivo; estamos hablando de una persona peligrosa que no puede estar en una escuela”, subrayó.

    Se conoció que el segundo caso violento corresponde a un docente del Instituto Nacional y miembro activo de un gremio de profesores, fue detenido por orden de un juez de garantías presuntamente por un caso de agresión sexual a una estudiante del plantel.

    Molinar indicó que el docente fue detenido por orden de un juez de garantías, luego de que se presentara una denuncia formal ante la institución. Aunque evitó brindar mayores especificaciones por razones legales, la ministra aseguró que se trata de conductas que el Ministerio de Educación (Meduca) no permitirá bajo ninguna circunstancia. “Nuestros niños se respetan. No hay gremio, fuero ni condición que justifique convivir con este tipo de comportamientos”, afirmó.

    Molinar también reveló que, en el caso del docente detenido, hubo un intento administrativo de anular la separación del cargo, lo que obligó al Meduca a intervenir nuevamente. El proceso fue elevado a una segunda instancia, donde finalmente se ratificó la medida. Asimismo, se abrió un expediente contra el personal administrativo que intentó invalidar la sanción.

    La ministra reiteró que el Meduca actuará con todo el rigor que permite la ley para proteger la integridad de los estudiantes y funcionarios. “Esto es un mensaje claro: nadie debe quedarse callado ante hechos como estos. La seguridad de nuestros estudiantes no es negociable y no vamos a excusar ni negociar frente a situaciones tan graves”, concluyó.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más