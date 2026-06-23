Meduca suspende jornada vespertina y nocturna por partido de la selección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca suspendió las clases vespertinas y nocturnas este 23 de junio en todo el país por el partido de la selección en el Mundial 2026, mientras que la Universidad de Panamá también suspendió labores desde las 2:00 p.m.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de las clases presenciales en la jornada vespertina y nocturna para este martes 23 de junio en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, una medida adoptada para respaldar a la selección nacional de fútbol durante su participación en la

La medida se adopta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 20 del 22 de junio de 2026, emitido por el Ejecutivo y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, según informó la entidad en un comunicado dirigido a padres de familia, estudiantes, docentes y directivos.

Con esta disposición, quedan suspendidas las clases de la tarde y de los programas nocturnos para Jóvenes y Adultos a nivel nacional, con el fin de facilitar el seguimiento del segundo encuentro de Panamá en el torneo mundialista.

Se trata de la segunda suspensión de actividades académicas en menos de una semana relacionada con la participación de la selección nacional. La primera medida se adoptó el pasado 17 de junio, cuando también se interrumpieron las clases para permitir el respaldo al equipo panameño en su debut.

Por su parte, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá anunció la suspensión de las labores administrativas y académicas a partir de las 2:00 p.m. en todas sus instalaciones, según informó el rector Eduardo Flores.

Universidad de Panamá pic.twitter.com/RtOOmQzjLN — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) June 22, 2026

Panamá enfrentará a Croacia en el estadio de Toronto, en Canadá.

El Gobierno Nacional indicó que la medida busca que la ciudadanía pueda apoyar “con entusiasmo y pasión” al combinado nacional durante su participación en la cita futbolística.