Meduca suspende clases en jornadas vespertina y nocturna este 17 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y directivos que, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 19 de 16 de junio de 2026, se suspenden las clases presenciales este martes 17 de junio en la jornada vespertina y nocturna en todo el país.

De acuerdo con la entidad, la disposición responde a lo establecido por el Órgano Ejecutivo en el referido decreto, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El objetivo de la medida es permitir que la población pueda apoyar a la selección nacional de fútbol, que debutará este 17 de junio en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Meduca reiteró que la suspensión de clases aplica únicamente a las jornadas vespertina y nocturna, por lo que las actividades académicas en otros horarios se desarrollarán con normalidad.

La institución señaló que la disposición busca garantizar el cumplimiento del decreto presidencial y organizar el desarrollo del calendario escolar sin afectar las jornadas matutinas.