Meduca tramitó adenda a contrato de laptops de docentes por $235 mil y 75 días más

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El contrato S-04-2026, suscrito con IS Group, S.A. por $28.48 millones, incluido el ITBMS, fue firmado el 12 de marzo de 2026 y refrendado por la Contraloría el 15 de abril. La Adenda No. 1 ingresó a esa institución el 12 de junio.

Tres meses después de firmar el contrato para adquirir 54,000 laptops para los docentes, el Ministerio de Educación (Meduca) acordó una adenda que otorga más tiempo y fondos a la empresa proveedora.

El contrato S-04-2026, suscrito con IS Group, S.A. por $28.48 millones, incluido el ITBMS, fue firmado el 12 de marzo de 2026 y refrendado por el contralor Anel Flores el 15 de abril.

Poco después, el 12 de junio, el Meduca remitió a la Contraloría la Adenda No. 1 al contrato S-04-2026. El documento no ha sido refrendado y surge la duda de si algún día se completará ese trámite, luego de que la Contraloría anunciara que auditará todo “el proceso de adquisición” de las computadoras portátiles.

De momento, la adenda se mantiene en Contraloría y no ha sido devuelta al Meduca.

La adenda representa un aumento de $234,956 al monto total y otorga a la empresa 75 días calendario adicionales para completar su ejecución.

De ser refrendada, la adenda elevaría el valor del contrato a aproximadamente $28.71 millones y llevaría de 1,521 a 1,596 días calendario el plazo total establecido. El periodo original comprendía 60 días para la entrega de los equipos (contados a partir de la orden de proceder) y 1,461 días de garantía.

Con el aumento planteado en la adenda, el costo promedio de cada una de las 54,000 computadoras pasaría de aproximadamente $527.41 a $531.62, es decir, unos $4.20 adicionales por equipo. En términos globales, los $234,956 de incremento representan un aumento de 0.83% sobre el contrato original, aunque el documento consultado no detalla qué componentes, bienes o servicios explican ese mayor costo.

58 días después del refrendo

La modificación fue presentada 58 días después de que el contralor Flores refrendara el contrato original, que firmaron la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, y el apoderado de IS Group, S.A., Hamzi Moussa El Reda Jaafar

¿Qué ocurrió para que, en tan corto periodo, fuera necesario aumentar el costo de la compra y ampliar el plazo de entrega? ¿Cómo se sustentan los $234,956 adicionales? ¿Por qué se requieren 75 días más para ejecutar el contrato?

El aumento de $234,956

La orden de cambio incorpora $234,956 al valor contratado, equivalente a aproximadamente 0.83% del monto original.

Los documentos revisados no detallan qué bienes, componentes o actividades generan el costo adicional. Tampoco explican, en la documentación consultada, qué condiciones cambiaron respecto de lo pactado inicialmente para justificar el mayor desembolso.

El expediente consultado tampoco precisa qué situación motivó la ampliación ni si existe una relación directa entre el mayor plazo y el incremento del valor contractual.

¿Quiénes es IS Group?

IS Group, S.A., la proveedora de las computadoras de los docentes, es una sociedad inscrita el 30 de junio de 2011. Supuestamente tiene operaciones en la Zona Libre de Colón.

Sus directivos y dignatarios son Kassem Fares Redondo (presidente), Afef Fadiallal de Fares (tesorera) y Hamzi Moussa El Reda Jaafar (secretario). Como suscriptores figuran Josi Fares Fadiallal y Suraj Rajan Sharma.

Yarilis Maribel Serrano es la agente residente.

Contrato S-04-2026 suscrito entre la ministra de Educación, Lucy Molinar, y la empresa IS Group, S.A. para la adquisición de computadoras portátiles y licencias de Microsoft para el sistema educativo público, firmado en marzo de 2026.

Una compra bajo escrutinio

El contrato forma parte de una contratación tecnológica del Meduca destinada a dotar a docentes del sistema oficial de herramientas para acceder a plataformas digitales, planificar e impartir clases y desarrollar competencias tecnológicas.

La adenda llega en medio del escrutinio sobre la compra de las laptops. La Contraloría General de la República audita todo el proceso y advirtió que remitirá al Ministerio Público cualquier elemento que pueda revestir carácter penal, mientras que el procurador Luis Carlos Gómez Rudy confirmó que ya existe una investigación sobre la adquisición.

El proceso fue uno de los motivos que llevaron a Lucy Molinar a dejar el cargo, según explicó la propia exministra.

Este medio solicitó una reacción al Meduca (Meduca) sobre la adenda, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta