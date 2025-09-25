Meduca vuelve a convocar reunión para separar a la secretaria de Coneaupa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) convocó para este jueves 25 de septiembre una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación y Acreditación Universitaria (Coneaupa), con el objetivo de revisar la situación de su secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, había solicitado una reunión similar el pasado 8 de septiembre para separar e investigar a Terrientes de Benavides, pero la cita fue suspendida a última hora por “imprevistos institucionales”. Terrientes de Benavides, en reiteradas ocasiones, ha manifestado desconocer la razón que ha llevado a la ministra a intentar apartarla para investigarla.

La Ley 52 de junio de 2015, que creó el sistema nacional de evaluación y acreditación para la mejora de la educación superior universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño.

El Consejo no se reúne desde hace más de un año, lo que ha generado un estancamiento en el proceso de acreditación de universidades. Actualmente, cuatro instituciones esperan la resolución oficial que les permitiría continuar operando legalmente: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna.

En julio pasado, Terrientes de Benavides declaró a La Prensa que las demoras no se debían a su gestión, sino a que el Coneaupa —único ente autorizado para emitir la acreditación definitiva— no había sido convocado por el Meduca, que preside dicho organismo.

“El Meduca ha estado concentrado en resolver la crisis del año escolar, pero confiamos en que la situación de la convocatoria será subsanada en el corto plazo”, afirmó en aquel momento.

