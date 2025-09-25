Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Meduca vuelve a convocar reunión para separar a la secretaria de Coneaupa

    Aleida Samaniego C.
    Meduca vuelve a convocar reunión para separar a la secretaria de Coneaupa
    La secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides (izquierda), y la ministra de Educación, Lucy Molinar. Archivo

    El Ministerio de Educación (Meduca) convocó para este jueves 25 de septiembre una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación y Acreditación Universitaria (Coneaupa), con el objetivo de revisar la situación de su secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides.

    +info

    Un año sin sesiones: Coneaupa acumula trámites y mantiene en vilo a universidadesLucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de ConeaupaSecretaria ejecutiva de Coneaupa dice no conocer las razones de su investigaciónUniversidades particulares rechazan intento de separar secretaria ejecutiva del Coneaupa Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, había solicitado una reunión similar el pasado 8 de septiembre para separar e investigar a Terrientes de Benavides, pero la cita fue suspendida a última hora por “imprevistos institucionales”. Terrientes de Benavides, en reiteradas ocasiones, ha manifestado desconocer la razón que ha llevado a la ministra a intentar apartarla para investigarla.

    La Ley 52 de junio de 2015, que creó el sistema nacional de evaluación y acreditación para la mejora de la educación superior universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos por mayoría absoluta del Coneaupa, previa evaluación de su desempeño.

    El Consejo no se reúne desde hace más de un año, lo que ha generado un estancamiento en el proceso de acreditación de universidades. Actualmente, cuatro instituciones esperan la resolución oficial que les permitiría continuar operando legalmente: la Universidad Interamericana a Distancia de Panamá, la Universidad Hispanoamericana de Panamá, la Universidad Iberoamericana de Panamá y la Universidad Hosanna.

    Meduca vuelve a convocar reunión para separar a la secretaria de Coneaupa

    En julio pasado, Terrientes de Benavides declaró a La Prensa que las demoras no se debían a su gestión, sino a que el Coneaupa —único ente autorizado para emitir la acreditación definitiva— no había sido convocado por el Meduca, que preside dicho organismo.

    “El Meduca ha estado concentrado en resolver la crisis del año escolar, pero confiamos en que la situación de la convocatoria será subsanada en el corto plazo”, afirmó en aquel momento.

    Terrientes de Benavides en reiteradas ocasiones ha manifestado desconocer la razón que ha llevado a la ministra separarla para investigarla.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más
    • Entre tornillos, cirugías y sueños: la resiliencia de José Caballero para llegar a los Yankees. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más