Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrega se realizará en el centro comercial Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir del próximo 15 de junio, iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) a los beneficiarios de la provincia de Panamá, como parte del proceso para saldar una obligación histórica reconocida legalmente por el Estado panameño.

La entrega se realizará en el centro comercial Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El MEF exhortó a los beneficiarios a consultar previamente la plataforma digital cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya tienen asignada una fecha para retirar su certificado de pago.

La entrega en el resto del país comenzará el 22 de junio

La entidad informó que la entrega de los Cepanim en las demás provincias y en la comarca Ngäbe Buglé iniciará a partir del 22 de junio en los puntos habilitados por el ministerio.

En Bocas del Toro, la entrega se efectuará en la oficina regional del MEF en Changuinola, ubicada en el edificio Demetrio Guerra (Switch 4). En Coclé, los beneficiarios deberán acudir a la oficina regional en Penonomé, situada en el edificio del antiguo Global Bank.

En la provincia de Colón, el punto de entrega será la oficina regional del MEF ubicada en el Templo Masónico, mientras que en Chiriquí se realizará en la oficina regional de David, en el edificio de la Gobernación.

La entrega de los Cepanim para el resto de las provincias se realizará a partir del 22 de junio del presente año, en diversos puntos del país. Foto/Cortesía

En Darién, los certificados se entregarán en la oficina regional de La Palma, ubicada en la Villa Gubernamental. Los beneficiarios de Herrera deberán acudir a la oficina regional de Chitré, en el edificio del Consejo Provincial; mientras que, en Los Santos, la entrega se efectuará en la oficina regional de Las Tablas, en el edificio Francisco Villarreal.

En Panamá Oeste, el retiro se realizará en la Feria de La Chorrera, específicamente en el Salón Ejecutivo Víctor Young. En Veraguas, los beneficiarios podrán acudir a la oficina regional del MEF en Santiago, ubicada en Plaza España.

Para la comarca Ngäbe Buglé, la entrega se efectuará en la oficina regional del MEF en San Félix, frente al Parque de las Madres.

El ministerio recomendó a los beneficiarios acudir al punto de entrega correspondiente a su provincia únicamente en la fecha asignada, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el proceso.

Una obligación pendiente por más de 40 años

El Gobierno Nacional destacó que esta medida representa un avance en el cumplimiento de una deuda histórica reconocida legalmente, relacionada con trabajadores de los sectores público y privado.

Este proceso se desarrolla en cumplimiento de la Ley 727 de 2021 y del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2025, lo que reafirma el compromiso del Estado con el respeto al orden jurídico y los derechos adquiridos de miles de ciudadanos.

Las autoridades subrayaron que estos pagos no obedecen a una decisión discrecional, sino al cumplimiento de una obligación legal que el Estado debe honrar.

¿Qué son los Cepanim?

Los Cepanim son instrumentos que poseen valor económico real, son transferibles, están exentos del pago de impuestos y no pueden ser objeto de embargo.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el Gobierno Nacional entregará aproximadamente $250 millones a cerca de 424,596 beneficiarios del Certificado Especial de Participación y Derechos Adquiridos Mora, lo que representa uno de los mayores avances en el reconocimiento de esta obligación histórica.