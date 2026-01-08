MEF restringe el uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medida forma parte de la política de austeridad del Gobierno Nacional y busca garantizar una mejor priorización del gasto público en beneficio directo de la ciudadanía.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró ayer, 7 de enero, el contenido de la Circular MEF-2025-81562, emitida el 5 de diciembre de 2025 en conjunto con la Contraloría General de la República, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado.

De acuerdo con el MEF, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la adecuada priorización de los recursos, con el objetivo de asegurar beneficios directos para la ciudadanía.

La medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas y autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros. Esta disposición forma parte de la política de austeridad y del uso eficiente de los fondos públicos impulsada por la actual administración.

El MEF precisó que la única excepción a esta restricción corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo dispuesto en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la organización y celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras.

La entidad reiteró que estas disposiciones buscan garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas, en un contexto de disciplina fiscal y control del gasto estatal.