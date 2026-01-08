Panamá, 08 de enero del 2026

    MEDIDAS

    MEF restringe el uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

    La medida forma parte de la política de austeridad del Gobierno Nacional y busca garantizar una mejor priorización del gasto público en beneficio directo de la ciudadanía.

    Aleida Samaniego C.
    El Desfile de las Mil Polleras se realizará el próximo 15

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró ayer, 7 de enero, el contenido de la Circular MEF-2025-81562, emitida el 5 de diciembre de 2025 en conjunto con la Contraloría General de la República, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado.

    De acuerdo con el MEF, este lineamiento responde al compromiso del Gobierno Nacional con la contención del gasto público y la adecuada priorización de los recursos, con el objetivo de asegurar beneficios directos para la ciudadanía.

    La medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas y autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros. Esta disposición forma parte de la política de austeridad y del uso eficiente de los fondos públicos impulsada por la actual administración.

    El MEF precisó que la única excepción a esta restricción corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), conforme a lo dispuesto en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la organización y celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras.

    La entidad reiteró que estas disposiciones buscan garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas, en un contexto de disciplina fiscal y control del gasto estatal.

