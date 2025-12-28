Panamá, 28 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Venta

    Megaferias arroceras del IMA: dónde comprar este 29 y 30 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    Megaferias arroceras del IMA: dónde comprar este 29 y 30 de diciembre
    Arroz a bajo costo. Cortesía

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que mañana lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 se realizarán las megaferias arroceras en diferentes puntos del país. La venta de arroz comenzará a partir de las 8:00 a.m., ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir productos a precios accesibles.

    Durante los días de las megaferias, todas las tiendas y agrodistribuidoras del IMA permanecerán cerradas en todo el país. La entidad instó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal para agilizar el proceso de compra.

    Fechas y ubicaciones de las megaferias arroceras

    Lunes 29 de diciembre

    • Panamá: Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito.

    • Bocas del Toro: Sede del IMA, corregimiento de Finca 6, Changuinola.

    • Herrera: Parque San Sebastián, distrito de Ocú.

    • Panamá Este: Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.

    • Coclé: Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.

    • Darién: Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, Metetí.

    Martes 30 de diciembre

    • Veraguas: Predios de la agencia del IMA, distrito de Soná.

    • Los Santos: Silos del IMA de La Barrera, Santiago; Plaza Praga, distrito de Las Tablas; a un costado de la iglesia en Macaracas.

    • Colón: Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.

    • Chiriquí: Predios de la Gobernación de Chiriquí.

    • Darién: Parque de la comunidad de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

    • Panamá: Tienda del Pueblo Frigo San Antonio, Juan Díaz.

    • Panamá Oeste: Auditorio de Capira, cabecera de Capira.

    • Panamá Este: Agencia del IMA, distrito de Chepo.

    • Coclé: Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada; Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera.

    Consejos para los asistentes

    • Llevar bolsas reutilizables.

    • Tener a mano la cédula de identidad personal.

    • Estar atentos a los canales oficiales del IMA para conocer posibles cambios o nuevas fechas.

    Estas megaferias arroceras permiten que miles de familias panameñas puedan comprar arroz de calidad a precios accesibles, aprovechando la oportunidad antes de que termine el año.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


