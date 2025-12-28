Megaferias arroceras del IMA: dónde comprar este 29 y 30 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que mañana lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 se realizarán las megaferias arroceras en diferentes puntos del país. La venta de arroz comenzará a partir de las 8:00 a.m., ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir productos a precios accesibles.
Durante los días de las megaferias, todas las tiendas y agrodistribuidoras del IMA permanecerán cerradas en todo el país. La entidad instó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal para agilizar el proceso de compra.
Fechas y ubicaciones de las megaferias arroceras
Lunes 29 de diciembre
Panamá: Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito.
Bocas del Toro: Sede del IMA, corregimiento de Finca 6, Changuinola.
Herrera: Parque San Sebastián, distrito de Ocú.
Panamá Este: Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Coclé: Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.
Darién: Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, Metetí.
Martes 30 de diciembre
Veraguas: Predios de la agencia del IMA, distrito de Soná.
Los Santos: Silos del IMA de La Barrera, Santiago; Plaza Praga, distrito de Las Tablas; a un costado de la iglesia en Macaracas.
Colón: Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.
Chiriquí: Predios de la Gobernación de Chiriquí.
Darién: Parque de la comunidad de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Panamá: Tienda del Pueblo Frigo San Antonio, Juan Díaz.
Panamá Oeste: Auditorio de Capira, cabecera de Capira.
Panamá Este: Agencia del IMA, distrito de Chepo.
Coclé: Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada; Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera.
Consejos para los asistentes
Llevar bolsas reutilizables.
Tener a mano la cédula de identidad personal.
Estar atentos a los canales oficiales del IMA para conocer posibles cambios o nuevas fechas.
Estas megaferias arroceras permiten que miles de familias panameñas puedan comprar arroz de calidad a precios accesibles, aprovechando la oportunidad antes de que termine el año.