Menos buses y más filas: así impacta el alza del combustible en Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los transportistas de Panamá Oeste están a la espera de las medidas del Gobierno tras las suspensión del alza del pasaje por el aumento del combustible.

Los transportistas de Panamá Oeste están a la espera de que el Gobierno tome medidas para mitigar el impacto del alto costo del combustible, luego de que se suspendiera el aumento en la tarifa del pasaje, una acción frenada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Así lo confirmó el dirigente transportista Eliécer Montenegro, quien explicó que la decisión se tomó a solicitud de las autoridades, mientras el Gobierno evalúa posibles medidas para enfrentar el alza del combustible.

Precisamente, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue consultado por la diputada Janine Prado en la Comisión de Presupuesto sobre qué acciones se tomarán si el incremento del combustible se prolonga en el tiempo.

Ante esto, Chapman indicó que la propuesta del Ejecutivo se dará a conocer en los próximos días. “Antes de que finalice esta semana se podrá conocer la propuesta del Ejecutivo”, afirmó en referencia a las medidas frente al alza del combustible.

Con respecto a los transportistas, Montenegro detalló que, aunque se había anunciado un ajuste en la tarifa, el gremio accedió a suspenderlo a la espera de lo que se defina en el Consejo de Gabinete.

“Nos pidieron que suspendiéramos el aumento y estamos esperando que se busque alguna alternativa para paliar el alto costo del combustible”, señaló.

Agregó que, por ahora, no se han definido medidas concretas, sin embargo, los transportista no descarta que entre las opciones esté permitir un incremento tarifario o aplicar algún tipo de subsidio o paliativo para aliviar el encarecimiento de los hidrocarburos.

Sin embargo, advirtió que, pese a mantenerse el pasaje sin cambios, ya se están aplicando ajustes operativos que impactan directamente a los usuarios. Entre estos, mencionó la reducción en la frecuencia de buses entre Panamá Oeste y la capital, lo que se traduce en mayores tiempos de espera y menor disponibilidad de unidades, especialmente en horas nocturnas.

El dirigente explicó que anteriormente se enviaban entre 35 y 40 buses vacíos desde La Chorrera hacia la ciudad de Panamá para recoger pasajeros en la tarde, pero esta práctica fue suspendida debido a su alto costo operativo.

Ahora, las unidades circulan por turnos, transportando pasajeros en ambos sentidos, lo que reduce la cantidad de buses disponibles en puntos clave y genera congestión en las terminales.

“Eso significa que el usuario va a tener que esperar más tiempo. Si antes pasaba un bus cada 10 minutos, ahora puede tardar 25 o hasta 30 minutos”, indicó Montenegro. Añadió que esta situación ya se evidenció recientemente con aglomeraciones en la terminal de transporte, impulsadas también por la competencia de transportes informales que ofrecen tarifas más bajas.

Otros grupos de transportistas, como propietarios y conductores de buses de las rutas de Utivé, Los Lotes y 24 de Diciembre, también se han reunido para analizar alternativas ante el incremento del combustible.

Precisamente, en 2022, el gobierno aprobó un subsidio directo al combustible para transportistas, donde se estableció un precio fijo de $3.95 por galón para gasolina y diésel, asumiendo el Estado la diferencia. Esta medida benefició en su momento a unos 40 mil transportistas entre taxis y buses.