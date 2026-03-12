Menos empleo formal en Panamá: CSS reporta caída en nuevos asegurados en 2025

Exclusivo Suscriptores

El director de la CSS, Dino Mon, advirtió que en 2025 se generaron menos empleos formales, mientras aumenta la población sin cobertura en el sistema de seguridad social.

La generación de nuevos empleos en Panamá mostró señales de desaceleración durante 2025, de acuerdo con cifras presentadas este miércoles 11 de marzo por el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, durante la exposición de su informe de gestión ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

El funcionario explicó que el comportamiento de los asegurados en la CSS permite medir el pulso de la economía nacional, ya que refleja la dinámica del empleo formal.

“Nosotros somos la parte práctica de la economía y lo que esto está diciendo es que se generaron menos empleos que el año pasado”, afirmó Mon durante su intervención ante los diputados.

Las cifras del informe muestran que, al cierre de 2025, la población cubierta por la CSS alcanzó 2,806,769 personas, entre asegurados activos, dependientes y pensionados. Sin embargo, una parte importante de la población permanece fuera del sistema de seguridad social.

En contraste, 1,745,937 personas continúan sin cobertura; entre ellas, 507,585 asegurados inactivos y 1,238,352 personas que forman parte de la población desprotegida, lo que refleja la persistencia de brechas en el acceso al empleo formal.

En 2024, la población no asegurada era de 1,702,761 personas, distribuida en 742,109 asegurados inactivos y 1,160,652 personas de la población desprotegida. En comparación con ese año, la población sin cobertura aumentó en 43,176 personas, equivalente a un 2.5% más.

Aunque la población asegurada registró una variación de 12,853 personas entre 2024 y 2025, el director de la CSS advirtió que el ritmo de nuevos asegurados fue menor al observado el año anterior. Esto significa que, si bien algunas vacantes existentes fueron ocupadas, los nuevos ingresos al sistema no lograron compensar las salidas registradas durante el año, lo que evidencia una menor generación de empleo formal.

Tasa de desempleo alcanzó 10.4%

Los datos de la CSS coinciden con el deterioro reciente de algunos indicadores del mercado laboral.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República de Panamá, muestran que la tasa de desempleo en Panamá alcanzó el 10.4% en septiembre de 2025, la más alta desde 2021, cuando se situó en 11.3%, y solo por debajo de los niveles registrados en 2020 durante la pandemia de la covid-19, cuando llegó a 18.5%.

El informe detalla que la población desocupada ascendió a 227,302 personas, lo que representa 17,922 más que en octubre de 2024, cuando se contabilizaban 209,380 desempleados.

El impacto del desempleo también se refleja con mayor fuerza en las mujeres, con 127,488 personas sin trabajo, frente a 99,814 hombres en la misma condición.

Con este incremento, la tasa de desocupación nacional pasó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, una variación de 0.7 puntos porcentuales que confirma el debilitamiento del mercado laboral formal en el país.

Mon también incluyó en su informe cifras sobre la atención médica brindada por la institución. Durante el último año se realizaron 9,075,829 consultas, 383,002 más que en 2024, cuando se registraron 8,692,827.

Las cifras presentadas por Mon reflejan no solo el comportamiento del empleo formal en el país, sino también el impacto que tiene la dinámica económica en el sistema de seguridad social, tanto en la cobertura de los trabajadores como en la demanda de servicios de salud.