Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALIMENTOS

    Merca Feria este domingo 17 de agosto en Merca Panamá

    Getzalette Reyes
    Arroz, frutas, vegetales y más en la Merca Feria. LP Archivo

    Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo una Merca Feria en Merca Panamá, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. aproximadamente.

    Durante la actividad, los asistentes podrán adquirir arroz, productos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (como sardinas, aceite, sal y azúcar), frutas, vegetales, carnes y otros alimentos frescos de alta calidad.

    El evento se desarrollará entre los estacionamientos de las naves Volcán y Cerro Punta, y contará con la participación de cerca de 40 empresas privadas y emprendedores que ofrecerán productos elaborados por ellos mismos, informó el director general de Merca Panamá, José Pablo Ramos.

    Ramos recalcó que la participación en la feria es completamente gratuita para los productores y emprendedores. “Toda persona que quiera venir aquí a ofrecer su producto no tiene que pagar ni un centavo. Hemos detectado que hay quienes cobran hasta 30 dólares por participar, pero queremos dejar claro que aquí no se cobra nada”, enfatizó.

    El funcionario invitó a la población a aprovechar la feria y adquirir productos frescos, de calidad y a precios accesibles, contribuyendo así al impulso de la economía local.

