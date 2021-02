Metodología del diálogo de la Caja de Seguro Social, aún sin definir

SEGUNDA REUNIÓN

Una subcomisión del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) se reunió este viernes, 12 de febrero, sin lograr muchos avances en cuanto a la metodología que utilizarán los miembros de las comisiones y de la plenaria paras las discusiones.

Los miembros de la subcomisión decidieron, en esta segunda reunión, que a más tardar el domingo enviarán sus propuestas de metodología, las cuales serán discutidas y afinadas el lunes, en una tercera reunión, la cual iniciaría a las 9:30 a.m.

Y es que están contra el tiempo: deben definir la metodología el miércoles 17, un día previo antes del inicio formal del diálogo (previsto para el 18 de febrero).

El presentante del Consejo Nacional de Trabajadores (Conato), Eduardo Gil, dijo que es necesario analizar y reflexionar las propuestas que serán presentadas, por lo que sugiere que no estén sujeto a una fecha límite. Y recomendó que si se requiere más tiempo para definir las pautas de la discusión, se deberá solicitar una prórroga a la plenaria.

“Esta cuestión metodológica es como el primer ensayo del diálogo: si esto avance, puede avanzar lo otros (la plenaria). Y si esto no avanza, no avanza lo otro. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en la metodología, luego los acuerdos serán un desastre”, dijo.

Por su lado, Melquiades Delgado, representante de los jubilados, sugirió que para agilizar la discusión en esta subcomisión, cada sector debería presentar un máximo de tres propuestas.

El diputado independiente Edison Broce, que participa en este diálogo como representante de la juventud, fue el designado para recoger las prepuestas -en digital- de los sectores.

“Creo que hemos avanzado un poquito. Pero siento que hemos tomado mucho tiempo para llegar a donde hemos llegado. Así que ojalá que podamos el lunes entrar en el fondo de esto. Pues hemos tomado dos días y hemos avanzado muy poco”, dijo Broce.

En la reunión de este jueves participaron representes del sector empresarial, profesionales y técnicos de la salud, del gobierno, mujeres y partidos políticos.

El pasado 8 de febrero, se estableció -de manera protocolar- la plenaria del diálogo para discutir el futuro del sistema de pensiones administrado por la CSS.