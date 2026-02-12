Metro de Panamá abre consulta pública del EIA del teleférico Panamá–San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) anunció la apertura del proceso de consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III del proyecto “Diseño, construcción y operación del teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito”.

El documento estará sometido a consideración ciudadana por un período de 10 días hábiles, contados a partir de la última publicación del aviso, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente. La primera publicación se realizó el 10 de febrero de 2026.

El MPSA destacó que, como parte de este proceso participativo, el foro público se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 a.m., en la Iglesia Cristo Redentor, ubicada en la calle Circunvalación de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

En este espacio, la ciudadanía podrá conocer los alcances del proyecto de construcción del teleférico y presentar observaciones o inquietudes.

El proyecto contempla la construcción y operación de un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable, con una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y capacidad para transportar hasta 2,800 personas por hora por dirección, mediante cabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados.

El sistema contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, además de un garaje de cabinas, talleres de mantenimiento y áreas operativas complementarias.

De acuerdo con el EIA, durante las fases de construcción y operación podrían generarse impactos temporales, como el aumento del ruido, el polvo, las vibraciones y afectaciones a la movilidad urbana. Para ello, se prevé la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental, que incluye medidas de control ambiental, seguridad ocupacional, manejo del tránsito y programas de comunicación social.

Entre los impactos positivos del proyecto se destacan la mejora de la movilidad, la generación de empleo y el fortalecimiento del sistema de transporte público.

El estudio estará disponible para consulta en las oficinas del Ministerio de Ambiente (Miambienete), tanto en la Administración Regional Panamá Metro como en la sede central en Albrook (edificio 804), en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Metro de Panamá explicó que los comentarios y recomendaciones deberán presentarse formalmente ante MiAMBIENTE, dentro del plazo de los 10 días hábiles establecidos.

Presentación de propuestas

El proyecto de licitación del teleférico incluye un contrato de concesión administrativa destinado a la financiación, estudios y diseño, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura y los sistemas asociados, en los distritos de Panamá y San Miguelito.

La fecha para la presentación de las propuestas y la apertura de sobres ha sido modificada en dos ocasiones, quedando, según la última adenda registrada, para el 26 de febrero, cinco días después de concluida la consulta pública ciudadana.

Las propuestas deberán ser presentadas por los dos consorcios precalificados en marzo del año pasado: el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria).

El proyecto, que corresponde a una licitación por mejor valor, tiene un precio de referencia de 278,679,547 dólares. Se trata de un contrato de concesión administrativa con una duración total de 23 años (276 meses), que abarcará todas las fases del proyecto: fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio, mantenimiento y eventual reversión de los activos.