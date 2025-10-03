Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Metro de Panamá, S.A. abrió el aviso de convocatoria para la licitación por mejor valor del proyecto de construcción del teleférico para los distritos de Panamá y San Miguelito, cuyo precio de referencia publicado es de $278.6 millones, más un costo estimado de financiamiento que aún no ha sido revelado.

El acto público, publicado en Panamá Compra este viernes 3 de octubre, incluye la “concesión administrativa para la financiación, estudios y diseños, la construcción de obras civiles, la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como la operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura y sistemas correspondientes en los distritos de Panamá y San Miguelito”.

En marzo pasado, dos consorcios internacionales superaron el proceso de precalificación tras cumplir con los requisitos establecidos por el MPSA, lo que dio paso a la etapa de licitación.

Se trata del Consorcio Teleférico SPE, conformado por las empresas Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., con más de 35 años de experiencia en proyectos de movilidad urbana, incluyendo la construcción de cinco sistemas de teleféricos.

También precalificó el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria), esta última considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en sistemas de teleféricos masivos, turísticos y de carga.

Las empresas precalificadas, así como los demás interesados en el proceso de licitación, podrán participar en la reunión previa y de homologación, que se llevará a cabo de manera presencial el miércoles 15 de octubre de 2025, a las 9:00 a.m.

No obstante, solo los consorcios precalificados estarán habilitados para presentar propuestas, lo que deberán hacer el lunes 17 de noviembre, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. Según el pliego de condiciones, “no se aceptarán propuestas antes o después de las horas y fechas indicadas”. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres en el Auditorio del Metro de Panamá.

Se estima que la construcción del teleférico comenzará en 2026.