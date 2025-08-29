Metro de Panamá anuncia cierre temporal en zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este viernes 29 de agosto, el Metro de Panamá realizará un cierre por los trabajos de construcción de la Torre de Evacuación 1 de la Línea 3, en la zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari, en la provincia de Panamá Oeste.

El Metro de Panamá, S.A. informó que para avanzar con la construcción de la Torre de Evacuación 1 de la Línea 3 será necesario habilitar un nuevo acceso a la zona de trabajo por la carretera Roberto F. Chiari, en dirección hacia Panamá Pacífico.

Este cierre tendrá una duración de cuatro meses a partir de la fecha indicada.

Además, la entidad señaló que los carriles permanecerán habilitados sin interrupciones; no obstante, por la seguridad de conductores y trabajadores, se solicita respetar el límite de velocidad de 40 kilómetros por hora en el área de construcción.

La institución también exhortó a los conductores a seguir las indicaciones y señales de tránsito para garantizar su seguridad.