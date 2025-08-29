Panamá, 29 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Trabajos de Línea 3

    Metro de Panamá anuncia cierre temporal en zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari

    Yaritza Mojica
    Metro de Panamá anuncia cierre temporal en zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari

    A partir de este viernes 29 de agosto, el Metro de Panamá realizará un cierre por los trabajos de construcción de la Torre de Evacuación 1 de la Línea 3, en la zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari, en la provincia de Panamá Oeste.

    +info

    Sobrecosto del túnel de la Línea 3 podría superar los $2,800 millonesLínea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance

    El Metro de Panamá, S.A. informó que para avanzar con la construcción de la Torre de Evacuación 1 de la Línea 3 será necesario habilitar un nuevo acceso a la zona de trabajo por la carretera Roberto F. Chiari, en dirección hacia Panamá Pacífico.

    Este cierre tendrá una duración de cuatro meses a partir de la fecha indicada.

    Además, la entidad señaló que los carriles permanecerán habilitados sin interrupciones; no obstante, por la seguridad de conductores y trabajadores, se solicita respetar el límite de velocidad de 40 kilómetros por hora en el área de construcción.

    Metro de Panamá anuncia cierre temporal en zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari
    Mapa de desvío de la zona contigua a la carretera Roberto F. Chiari.

    La institución también exhortó a los conductores a seguir las indicaciones y señales de tránsito para garantizar su seguridad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más