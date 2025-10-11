Metro de Panamá anuncia desvíos y cierre vial en Nuevo Arraiján este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Metro de Panamá informó que este fin de semana —sábado 11 y domingo 12 de octubre— se realizará el cierre de los cuatro carriles a la altura de Nuevo Arraiján, en la carretera Panamericana, debido a los trabajos de izaje de la pasarela de la estación Nuevo Arraiján, correspondientes al proyecto de construcción de la Línea 3.

Según el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres por las labores de izaje de la primera sección de la pasarela peatonal se ejecutarán en dos fases.

La fase 1 se desarrollará desde este sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. hasta el domingo 12 de octubre a las 4:00 p.m., periodo durante el cual permanecerán cerrados los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján, desde la estación de Bomberos hasta Plaza Premier.

Durante este periodo, los conductores deberán utilizar rutas alternas, que incluyen los retornos hacia la autopista Arraiján–La Chorrera. En cuanto al acceso a las comunidades colindantes, este se permitirá únicamente con autorización policial.

Para los usuarios que utilizan transporte público, se habilitó una parada hacia La Chorrera que será reubicada frente a la panadería La Panameñita.

El Metro de Panamá ofreció disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y exhortó a los conductores y peatones a seguir las señales de tránsito y las indicaciones del personal en el área, con el fin de garantizar la seguridad durante las maniobras.