Metro de Panamá: avalan contrato de $3.5 millones para cierre de obra a Villa Zaíta

El Consejo de Gabinete aprobó ayer 18 de noviembre la Resolución N.° 136-25, una decisión que permitirá al Metro de Panamá S.A. contratar, mediante un procedimiento excepcional, al Consorcio PM Extensión Línea 1 para acompañar la fase final de la obra de ampliación hacia Villa Zaíta.

Esta autorización marca un paso clave para la continuidad y el cierre técnico del proyecto, considerado una de las expansiones más esperadas del sistema de transporte masivo.

El consorcio —integrado por las firmas Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd., compañías japonesas y francesas con experiencia internacional en infraestructura ferroviaria— ha participado en el proyecto desde sus primeras etapas. S

Según el Metro de Panamá, este equipo no solo conoce el trazado y las condiciones del terreno, sino también las dinámicas operativas y los procesos internos que han guiado la construcción. Su permanencia busca evitar interrupciones y garantizar una transición ordenada hacia el cierre contractual y técnico de la obra.

La resolución avala la contratación del consorcio por un periodo de 22 meses, del 1 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026. Durante este tiempo, deberá prestar servicios de gerencia del proyecto, coordinación de interfaces, asistencia técnica especializada y supervisión de los trabajos que aún se encuentran en ejecución.

El monto aprobado asciende a $3,543,846.98, fondos destinados a asegurar que los componentes pendientes sean verificados y que el proyecto cumpla con los estándares requeridos antes de su puesta en servicio.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación del Estado, mantener al mismo equipo técnico representa una ventaja operativa, ya que los especialistas involucrados han acompañado las fases de construcción y conocen a detalle los elementos que ya cuentan con aceptación sustancial y los que están en proceso de conclusión. Esta continuidad, asegura el Metro, ayudará a agilizar los últimos ajustes y garantizar que la obra avance sin contratiempos hacia su culminación.

Con este aval del Gabinete, la extensión de la Línea 1 hacia Villa Zaíta entra en una etapa decisiva. El proyecto se encamina al cierre de procesos, la revisión final de componentes y la preparación para su futura puesta en servicio, un hito esperado por miles de usuarios que dependen del Metro para movilizarse cada día.

Ampliación seguirá hasta 2026

La ampliación de la vía Transístmica, desde Milla 8 hasta El Palmar, parte del proyecto de extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaíta, no estará lista en la fecha prevista.

En agosto pasado, el Metro de Panamá confirmó a La Prensa que la fase principal se prolongará hasta el último trimestre de 2025, mientras que los trabajos del retorno vehicular —clave para la circulación en la zona— se extenderán hasta el primer semestre de 2026.

El proyecto incluye seis carriles —tres por sentido—, aceras, pasos peatonales con semáforos y guías de cruce seguro, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para vehículos, peatones y usuarios del transporte público. Esta infraestructura conecta con la estación Villa Zaíta, en operación desde hace más de un año, consolidando una red de transporte más eficiente para miles de personas.

Según el Metro de Panamá, los retrasos se deben a varios factores. Las protestas de mayo de 2025 obligaron a modificar el cronograma, y la complejidad de trabajar sobre una vía existente requiere coordinar múltiples servicios públicos y ejecutar varios frentes de trabajo simultáneamente para minimizar las afectaciones al tráfico.