Panamá, 27 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESPACIO PÚBLICO

    Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito

    José González Pinilla
    Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito
    Este sábado, los predios de la estación permanecían despejados y los peatones podían circular con mayor facilidad. Cortesía/Metro de Panamá

    Un día después del desalojo de más de 30 buhoneros en San Miguelito, el Metro de Panamá afirmó este sábado que el procedimiento fue legal.

    +info

    Desalojan a más de 30 buhoneros en predios de la estación del Metro de San Miguelito

    En un comunicado, la entidad explicó que la acción en las inmediaciones de la estación San Miguelito fue el resultado de “más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios, con el objetivo de recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área”.

    El Metro señaló que comprende la situación que enfrentan muchas familias, pero recordó que la venta de artículos, de forma permanente o ambulante, está prohibida dentro y alrededor de sus instalaciones.

    La restricción se ampara en la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y en el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros.

    Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito
    Predios del Metro de Panamá en San Miguelito, sin buhoneros. Cortesía/Metro de Panamá

    “Estas acciones se realizan de manera responsable, buscando equilibrar la seguridad y la movilidad de nuestros usuarios con la aplicación de la normativa vigente, siempre con respeto hacia todas las personas involucradas”, indicó la institución.

    Este sábado, los predios de la estación permanecían despejados y los peatones podían circular con mayor facilidad. Las autoridades mantienen cintas de restricción para impedir que los buhoneros vuelvan a ocupar el espacio público.

    Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito
    Vistas de los predios de la estación del Metro de San Miguelito antes del desalojo de buhoneros. Cortesía
    Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito
    Vistas de los predios de la estación del Metro de San Miguelito después del desalojo de buhoneros. Cortesía

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más