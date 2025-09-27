Metro de Panamá defiende legalidad del desalojo de buhoneros en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un día después del desalojo de más de 30 buhoneros en San Miguelito, el Metro de Panamá afirmó este sábado que el procedimiento fue legal.

En un comunicado, la entidad explicó que la acción en las inmediaciones de la estación San Miguelito fue el resultado de “más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios, con el objetivo de recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área”.

El Metro señaló que comprende la situación que enfrentan muchas familias, pero recordó que la venta de artículos, de forma permanente o ambulante, está prohibida dentro y alrededor de sus instalaciones.

La restricción se ampara en la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y en el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros.

“Estas acciones se realizan de manera responsable, buscando equilibrar la seguridad y la movilidad de nuestros usuarios con la aplicación de la normativa vigente, siempre con respeto hacia todas las personas involucradas”, indicó la institución.

Este sábado, los predios de la estación permanecían despejados y los peatones podían circular con mayor facilidad. Las autoridades mantienen cintas de restricción para impedir que los buhoneros vuelvan a ocupar el espacio público.