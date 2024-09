Metro de Panamá: estación de Albrook se prepara para integrar la futura línea 3

Escuchar audio noticia

La estación de Albrook es el punto de conexión entre la línea 1 (que va desde Villa Zaíta hasta Albrook) y la línea 3 del Metro (que parte de Albrook hacia Ciudad del Futuro en Panamá Oeste). Se estima que más de 20 mil pasajeros por hora se desplazarán en este sector. Actualmente, solo la línea 1 moviliza a más de 280 mil usuarios.

Precisamente en este punto, en la estación de Albrook, que actualmente está operativa, se adelantan los trabajos de construcción de la línea 3, con el levantamiento de muros pantallas o paredes, realizados por las máquinas hidrofresadoras (que emplean agua para minizar el calor), así como la reubicación de los servicios públicos, estructuras de concreto, entre otras actividades.

Los trabajos de línea 3 del Metro de Panamá, S.A., lo ejecuta el consorcio HPH, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd.

Carlos Cedeño, gerente de Proyectos del Metro de Panamá, S.A. (MPSA), explicó que la estación de Albrook será ampliada para recibir la línea 3, que integrará a los pasajeros procedentes de Panamá Oeste. Actualmente, toda la extensión de esta línea, donde pasará el futuro monorriel, reporta un avance del 62%.

En la estación actual (línea 1) se integrará la futura estación de Albrook de la línea 3, mediante una extensión en la que compartirán niveles de andén y vestíbulos para facilitar el tránsito de los pasajeros entre una línea y otra.

Otro de los trabajos pendientes es la movilización de un monolito ubicado en la estación de Albrook, que debe ser removido de forma temporal para dar espacio a las obras. Este monolito y su placa fueron colocados en memoria de los 11 militares caídos durante la denominada “Masacre de Albrook”, el 3 de octubre de 1989. Se le conoce así porque los militares leales a Manuel Antonio Noriega llevaron a los rebeldes a un hangar en el lugar y los ejecutaron.

Con respecto a este tema, el MPSA deberá establecer un enlace con el Movimiento del 3 de Octubre para su notificación. Además, en el interior de la estación se trabaja en el reemplazo de los vidrios perimetrales por láminas de madera.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea 3, Cedeño informó que en todas las del tramo elevado (11 en total), ya se han concluido los trabajos de las fundaciones y estructuras de concreto, columnas y capiteles. La estación que más avance registra es Ciudad del Futuro, donde ya está completamente instalada la estructura de la cubierta.

En el resto de las estaciones se trabaja en las actividades relacionadas con las estructuras metálicas, sistemas auxiliares y acabados.

El director de Proyectos del Metro explicó que, respecto a los trenes estilo monorriel que se encuentran en los patios y talleres de Ciudad del Futuro, ya se cuenta con 3 de los 26 trenes de toda la flota. El patio tiene un avance del 86%.

Agregó que se espera recibir 10 trenes más este año y comenzar con el proceso de pruebas estáticas. Posteriormente, a finales de 2025, se iniciarán las pruebas de los trenes en la línea principal, en la zona entre Vista Alegre y Ciudad del Futuro.

Se estima que toda la parte elevada de las estaciones estará lista al 100% en 2026, y que ese mismo año se comenzarán las pruebas entre Panamá Pacífico y Ciudad del Futuro.

En cuanto al respaldo energético para la línea 3, Cedeño manifestó que se ha incorporado un sistema de baterías en las subestaciones de tracción, las cuales alimentan al monorriel. Explicó que, en caso de un apagón completo en las subestaciones eléctricas que alimentan la línea 3, el sistema de baterías permitirá que los trenes lleguen, al menos, a la siguiente estación para evitar que durante las evacuaciones los pasajeros deben caminar por las pasarelas como sucede en las líneas 1 y 2.

Datos generales indican que la línea 3 recorrerá 25 kilómetros desde la estación de Albrook, continuará de manera subterránea durante 6 kilómetros, pasando por debajo del Canal de Panamá, hasta la estación Panamá Pacífico, donde comenzará el tramo elevado, finalizando en la estación Ciudad del Futuro. Beneficiará a 160 mil pasajeros diariamente, con un tiempo de recorrido de 45 minutos por tramo.