    PROYECTO LÍNEA 3

    Metro de Panamá habilita nueva pasarela en Albrook como parte del avance hacia la Línea 3

    Yaritza Mojica
    El Metro de Panamá informa que se ha habilitado la extensión de la pasarela que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte.

    El Metro de Panamá informó que se ha habilitó la extensión de la pasarela que enlaza la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, marcando un hito en los avances de las obras vinculadas a la futura Línea 3.

    La nueva estructura, de aproximadamente 32.7 metros de largo, conecta directamente con el costado exterior de la estación Albrook y ofrecerá un acceso moderno, cómodo y seguro para los usuarios.

    Está equipada con escaleras eléctricas, escaleras fijas y elevador, garantizando accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad.

    La pasarela cuenta con un techo provisional y otros elementos temporales que permiten su funcionamiento mientras avanza la construcción de la estructura definitiva que cubrirá la estación ampliada de las líneas 1 y 3.

    Con ello, se consolida la integración entre ambas líneas sin afectar la operación regular de Albrook, una de las estaciones más transitadas del sistema, dijo el Metro.

    La estación Albrook se convertirá en el punto de conexión con la futura Línea 3, optimizando la capacidad del sistema mediante andenes y vestíbulos compartidos.

    Según el cronograma de obra, actualmente se realizan trabajos en la losa superior, cuartos técnicos, instalación de cubierta temporal, desmontaje de estructuras existentes y excavaciones en el área del andén.

    Durante esta fase, personal del Metro brindará orientación a los usuarios en sitio, mientras la señalética instalada en el área facilitará el desplazamiento.

    Esta expansión está diseñada para atender una demanda estimada de 160 mil usuarios diarios, fortaleciendo la conectividad urbana y mejorando la calidad de vida de miles de panameños.

    “El Metro de Panamá reafirma su compromiso de ofrecer un servicio seguro, accesible y funcional durante todo el proceso de construcción. Pronto, la estación Albrook será un nodo clave que facilitará el desplazamiento dentro de la ciudad”, indicó la entidad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

